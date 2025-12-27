台灣最大橄欖球盛宴　元坤盃七人制國際邀情賽火熱開打

▲2025元坤盃七人制國際邀情賽，27日在台北火熱開打。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

全台規模最大，匯集日本、南韓、泰國多支外國頂尖勁旅，共有公開組、一般組以及高中組等組別賽事的「2025台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽」，今日舉行開幕典禮以及首日正式比賽。賽事創辦人也是義大醫院院長杜元坤表示，「我們把元坤盃這個舞台帶給年輕人，希望台灣球員有被世界看見的機會。」

因COVID-19疫情導致國內賽事停擺，從事橄欖球運動長達60年的杜元坤因此發起元坤盃賽事，並且創辦至今邁入第六屆，且從前前三屆只有國內的球隊，到如今有許多亞洲等級勁旅來台參賽。

杜元坤在開幕典禮上表示，「元坤盃不只是比賽，我們把這個舞台給年輕人。開一扇窗讓大家知道說現在世界走到哪裡。透過強隊來台互相的碰撞以及比賽，讓我們的球員有被世界看見的機會。 所以我常講，元坤盃其實不是只有元坤盃，是我們台灣從民間、從內心發起的一個比賽。」

另外，杜元坤也強調，「希望元坤盃未來的地位就是『台灣盃』，讓我們的年輕人可以被大家所看見。最後我想這兩天的盛會一定會很精彩，讓我們延續下來，其實不只是掌聲，這是我們內在的堅持。我們一定會在這裡陪大家度過這個快樂的元坤盃第六屆比賽。」

▲元坤盃賽事規模持續擴大，未來希望朝「台灣盃」目標邁進。（圖／記者杜奕君攝）