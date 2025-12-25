運動雲

NBA「聖誕大戰」票價出爐！　尼克騎士之戰最便宜要1.3萬台幣

▲▼尼克布朗森、唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA聖誕大戰票價出爐，尼克主場最便宜票價要1.3萬台幣。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA明天（台灣時間26日）將迎接一年一度的「聖誕大戰」，聯盟共安排了5場賽事，而美國媒體也統計了這5場對戰組合的「單場最低票價」。其中，日前剛剛拿下季中錦標賽冠軍的紐約尼克交手克里夫蘭騎士之戰，單場最便宜票價為「美金413元」，折合台幣接近1.3萬元，是本次聖誕大戰最昂貴的對戰組合。

2025-26賽季NBA聖誕大戰，共有尼克主場迎戰騎士、衛冕軍奧克拉荷馬雷霆主場交手聖安東尼奧馬刺、人氣勁旅金州勇士主場對決達拉斯獨行俠、洛杉磯湖人主場交手休士頓火箭以及丹佛金塊主場迎戰明尼蘇達灰狼。

而這5場聖誕大戰的單場最低票價，也被美國媒體統計公布，其中單場最低票價最高的比賽，為尼克主場「麥迪遜花園廣場」，這座全球知名的籃球聖地，聖誕節最低入場票價高達近台幣1.3萬元。

至於聖誕大戰「單場最低票價」最便宜的一場比賽，則是衛冕軍雷霆交手馬刺，只需92美元，折合台幣接近2900元，就能入場觀賞這場西區雙雄對決。

湖人主場迎戰火箭，最低票價則是5場聖誕大戰票價次高組合，該場比賽最低票價為美金231元，折合台幣大約7263元。

而勇士主場交手獨行俠之戰，單場最低票價為146美元，大約4590元台幣，而金塊交手灰狼之戰，單場最低票價為美金110元，大約台幣3458元。

