快訊／加盟夢想家選25號　三上悠亞親曝原因：希望「開心的笑」

▲福爾摩沙夢想家三上悠亞媒體見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲三上悠亞以甜美笑容亮麗現身。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

日本人氣性感女神三上悠亞，23日舉行加盟TPBL職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy正式媒體見面會，對於選擇「25號」作為自己的啦啦隊背號，三上悠亞親曝主因，是希望取其日文諧音「開心的笑」，希望用25號帶給大家開心的笑容。另外夢想家策略發展總監王信凱也爆料，接下來三上悠亞在客場也可能驚喜現身為夢想家加油。

去年就以「限定啦啦隊」身分，前進夢想家主場為球隊應援，此次三上悠亞則是正式加入夢想家專屬啦啦隊Formosa Sexy應援，接下來也將在6場夢想家主場賽事為球隊應援。

▲福爾摩沙夢想家三上悠亞媒體見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊。（圖／記者林敬旻攝）

三上悠亞今日登場後，就以中文「大家好，我是三上悠亞！」向台灣球迷親切問候，她開心表示，「去年到夢想家主場應援，感受到大家的支持，讓自己非常有自信，也很希望能夠再度來到這裡應援，希望能帶來更好的一面給大家。」

至於選擇「25號」為個人啦啦隊專屬背號則是取其日文諧音「開心的笑」，希望用25號帶給大家開心的笑容。

夢想家策略發展總監王信凱表示，「三上悠亞去年就以『一日啦啦隊』加入夢想家，昨日抵台後就和夢想家啦啦隊的隊長梓梓展開訓練，很開心她能再次加入我們的團隊。」

▲福爾摩沙夢想家三上悠亞媒體見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲三上悠亞將在主場應援6場比賽。（圖／記者林敬旻攝）

三上悠亞夢想家PLG台籃啦啦隊Formosa Sexy

