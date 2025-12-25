運動雲

>

大和解！和主帥激烈口角　勇士格林親自向全隊致歉

▲▼勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士格林日前與主帥柯爾發生口角，但兩人已經互相致歉和好。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅金州勇士23日主場迎戰奧蘭多魔術總教練柯爾（Steve Kerr）與明星前鋒格林（Draymond Green）在暫停時爆發激烈爭執，後者甚至退回休息室「冷靜」，所幸這股茶壺風暴並未影響戰局，格林除了親自向全隊致歉，他和柯爾也上演大和解，一場可能爆發的茶壺風暴也就此圓滿落幕。

勇士與魔術之戰進行至第3節時，格林與總教練突然在暫停時爆發嚴重口角，隨後格林更是直接走回休息室，即便末節回到球員席，但都並未再上場岀賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勇士隊今日在結束團隊練習後，柯爾也針對此事表態，「我們今天已經談過了，那個暫停時刻我應該要保持冷靜，我很懊悔當時的舉動，也向格林道歉，而他也向我道歉，我們都向全隊道歉，這些事難免會發生。特別是像我和格林都是極具競爭心的人。在我們共事的12年裡，這種情況偶爾會發生。」

柯爾也強調，「關於細節，我不會對外說出來，但我期待明天看到最好的格林，我很清楚他是怎麼樣的人。他是贏家，是冠軍，他是我遇過最有激情與競爭心的人。這種性格有時會讓他失控、也會讓我失控，那晚發生的事情就是這樣而已。」

關鍵字： 格林NBA勇士柯爾Draymond Green

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

致敬魔術傳奇砍將T-Mac　咖哩大神柯瑞砍26分打爆魔術

致敬魔術傳奇砍將T-Mac　咖哩大神柯瑞砍26分打爆魔術

年度最佳洋將發威　沃許本率國王主場2連勝奪單周MVP

年度最佳洋將發威　沃許本率國王主場2連勝奪單周MVP

快訊／三上悠亞、梓梓「夢幻合體」　被爆私下舉動超暖心

快訊／三上悠亞、梓梓「夢幻合體」　被爆私下舉動超暖心

稱台灣職籃選手比日本高　三上悠亞：對馬建豪印象深

稱台灣職籃選手比日本高　三上悠亞：對馬建豪印象深

快訊／加盟夢想家選25號　三上悠亞親曝原因：希望「開心的笑」

快訊／加盟夢想家選25號　三上悠亞親曝原因：希望「開心的笑」

快訊／傳奇女神三上悠亞來了　加盟夢想家見面會正式登場

快訊／傳奇女神三上悠亞來了　加盟夢想家見面會正式登場

領航猿開季豪取4連勝　盧峻翔場均20.5分6.5助攻再奪單周MVP

領航猿開季豪取4連勝　盧峻翔場均20.5分6.5助攻再奪單周MVP

NBA神紀錄誕生！　黃蜂新秀庫尼普爾「最速」100顆三分球達標

NBA神紀錄誕生！　黃蜂新秀庫尼普爾「最速」100顆三分球達標

蜘蛛人飆分秀捕獵黃蜂　米歇爾砍30分率騎士終止3連敗

蜘蛛人飆分秀捕獵黃蜂　米歇爾砍30分率騎士終止3連敗

湖人「金童」唐西奇又傷了　明戰鳳凰城太陽將缺陣

湖人「金童」唐西奇又傷了　明戰鳳凰城太陽將缺陣

【這一嚇值300分】媽媽轉身被"靜音女兒"嚇到差點靈魂出竅

熱門新聞

恭喜！　台灣「羽球重砲手」富士山下求婚大4歲女友成功

徐若熙轉戰軟銀　味全龍將獲6200萬「入札金」補償

軟銀留不住、巨人搶不到　有原航平4年30億大約回老東家火腿

從對手變朋友！郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」　首爾特訓掀話題

費爾柴德美職有新舞台！經典賽參賽意願仍強　曾豪駒納入整體規劃

隊史後援最高年薪！　馬林魚1年4.1億約簽下前光芒守護神

讀者回應

﻿

熱門新聞

1恭喜！　台灣「羽球重砲手」富士山下求婚大4歲女友成功

2徐若熙轉戰軟銀　味全龍將獲6200萬「入札金」補償

3有原航平4年30億大約回老東家火腿

4郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」

5費爾柴德美職有新舞台！經典賽參賽意願仍強

最新新聞

1金塊高砲塔倒下！　強森右膝爆傷情

2岡本和真動向受矚！海盜優先爭取

3費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

4和主帥激烈口角　格林親向全隊致歉

5道奇二壘世代交替警訊引發洛媒質疑

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

派出所前過馬路被撞！　警察10秒出現：開單成功

黃晸珉一個眼神...李光洙直接閉嘴XD

陳志強.曾智希夫妻合體　懷孕計畫延期...50歲當爸也不怕

宋承憲沒得獎「直接離席」　全場戲精上身：他要走了啦！

【香灰袋爆開】整袋丟垃圾車炸出蕈狀雲！清潔隊員滿身灰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366