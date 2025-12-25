大和解！和主帥激烈口角　勇士格林親自向全隊致歉

▲勇士格林日前與主帥柯爾發生口角，但兩人已經互相致歉和好。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅金州勇士23日主場迎戰奧蘭多魔術總教練柯爾（Steve Kerr）與明星前鋒格林（Draymond Green）在暫停時爆發激烈爭執，後者甚至退回休息室「冷靜」，所幸這股茶壺風暴並未影響戰局，格林除了親自向全隊致歉，他和柯爾也上演大和解，一場可能爆發的茶壺風暴也就此圓滿落幕。

勇士與魔術之戰進行至第3節時，格林與總教練突然在暫停時爆發嚴重口角，隨後格林更是直接走回休息室，即便末節回到球員席，但都並未再上場岀賽。

勇士隊今日在結束團隊練習後，柯爾也針對此事表態，「我們今天已經談過了，那個暫停時刻我應該要保持冷靜，我很懊悔當時的舉動，也向格林道歉，而他也向我道歉，我們都向全隊道歉，這些事難免會發生。特別是像我和格林都是極具競爭心的人。在我們共事的12年裡，這種情況偶爾會發生。」

柯爾也強調，「關於細節，我不會對外說出來，但我期待明天看到最好的格林，我很清楚他是怎麼樣的人。他是贏家，是冠軍，他是我遇過最有激情與競爭心的人。這種性格有時會讓他失控、也會讓我失控，那晚發生的事情就是這樣而已。」