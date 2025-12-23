運動雲

蜘蛛人飆分秀捕獵黃蜂　米歇爾砍30分率騎士終止3連敗

記者杜奕君／綜合報導

賽前苦吞3連敗狀態低迷，克里夫蘭騎士今（23日）主場迎戰夏洛特黃蜂來訪，靠著球隊明星雙衛領軍出擊，其中「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）砍下30分、4籃板、5助攻，賈蘭德（Darius Garland）27分、5籃板、10助攻，率隊以139比132甩開黃蜂糾纏，成功主場贏球止敗。

▲騎士米歇爾、黃蜂博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士米歇爾砍下30分終止球隊3連敗。（圖／達志影像／美聯社）

近況不佳的騎士今日主場迎戰黃蜂，在球隊苦吞3連敗態勢下，面對開季輸多贏少的黃蜂，騎士此戰有輸不得壓力存在。

此戰開賽黃蜂手感極順，在明星主控「球三弟」博爾（LaMelo Ball）穿針引線下，幾名先發主力鋒衛都有所發揮，首節打完黃蜂以36比33微幅領先。

但次節騎士持續手感加溫，特別是米歇爾、賈蘭德進攻慾望強烈，兩人此節合計有19分進帳，包含米歇爾半場終了前大顯神威，飆進一記遠達28呎的大號三分彈，也幫助騎士半場逆轉以70比63超前。

下半場開打後，騎士持續穩住雙位數領先，末節則靠團隊三分火力加持，一度將領先擴大來到21分之多，即便黃蜂嘗試拉尾盤瘋狂追分，但最終騎士仍以7分之差在主場收下勝利。

▲騎士米歇爾、黃蜂博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃蜂「球三弟」博爾此戰同樣是好球連發。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA米歇爾蜘蛛人黃蜂博爾Donovan MitchellLaMelo Ball

湖人「金童」唐西奇又傷了　明戰鳳凰城太陽將缺陣

中華男籃交手中國主場優勢沒了　籃協：改場地FIBA中央委員會決定

邱相榤拚到受傷倒地！　與王齊麟的「麟榤配」仍無緣年終賽4強

高國豪確定停賽令解除　攻城獅宣布20日主場賽事將上場

57國菁英齊聚　台北馬拉松21日正式開跑

快訊／高國豪「停賽令」解除　最終罰款6萬元外加20小時公益服務

最強「中鋒助攻王」誕生！　金塊約基奇超越天鉤賈霸成史上第一人

對手李詩灃右腳大扭坐輪椅退賽　周天成羽球年終賽仍無緣晉級

湖人「金童」唐西奇45分強勢大三元　逆轉勝攻破爵士主場收2連勝

王齊麟21日辦婚禮　婚宴桌數、伴娘名單全曝光

【耳朵怕到爆】歐告偷吃貓罐頭挨訓　罵著罵著突然變狗身攻擊XD

道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

史庫柏去留受矚　道奇等隊評估交易可能

衛少紀錄夜！21+13寫最年長後衛神紀錄　聯手施洛德氣走火箭杜蘭特

火腿表態支持！孫易磊、古林睿煬參戰WBC持開放立場

獨/樂天桃猿公布二軍宿舍最新進度 內部照片曝光

