蜘蛛人飆分秀捕獵黃蜂　米歇爾砍30分率騎士終止3連敗

記者杜奕君／綜合報導

賽前苦吞3連敗狀態低迷，克里夫蘭騎士今（23日）主場迎戰夏洛特黃蜂來訪，靠著球隊明星雙衛領軍出擊，其中「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）砍下30分、4籃板、5助攻，賈蘭德（Darius Garland）27分、5籃板、10助攻，率隊以139比132甩開黃蜂糾纏，成功主場贏球止敗。

▲騎士米歇爾砍下30分終止球隊3連敗。（圖／達志影像／美聯社）

近況不佳的騎士今日主場迎戰黃蜂，在球隊苦吞3連敗態勢下，面對開季輸多贏少的黃蜂，騎士此戰有輸不得壓力存在。

此戰開賽黃蜂手感極順，在明星主控「球三弟」博爾（LaMelo Ball）穿針引線下，幾名先發主力鋒衛都有所發揮，首節打完黃蜂以36比33微幅領先。

但次節騎士持續手感加溫，特別是米歇爾、賈蘭德進攻慾望強烈，兩人此節合計有19分進帳，包含米歇爾半場終了前大顯神威，飆進一記遠達28呎的大號三分彈，也幫助騎士半場逆轉以70比63超前。

下半場開打後，騎士持續穩住雙位數領先，末節則靠團隊三分火力加持，一度將領先擴大來到21分之多，即便黃蜂嘗試拉尾盤瘋狂追分，但最終騎士仍以7分之差在主場收下勝利。

▲黃蜂「球三弟」博爾此戰同樣是好球連發。（圖／達志影像／美聯社）