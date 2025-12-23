運動雲

湖人「金童」唐西奇又傷了　明戰鳳凰城太陽將缺陣

▲唐西奇化身「聖誕金童」，大手筆買103台電動自行車送湖人全隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇再度掛傷號，左腿傷勢反覆出現無法上場效力。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

湖人「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）又受傷了！日前在對上洛杉磯快艇之戰，左腿遭到對手撞傷情況下，湖人球團今日宣布，唐西奇將因腿傷缺陣明日對上太陽之役。

本季已經多次因傷打打停停，唐西奇日前在對上快艇之戰，因為遭到對手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）的膝蓋撞傷，導致下半場全數因傷缺陣，全場僅留下12分、5籃板、2助攻數據便提前傷退。

《ESPN》報導指出，唐西奇左腿目前仍纏上厚重的繃帶，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）受訪時也強調，唐西奇一直持續出現相同傷勢，球團方面將會找到方法來保護他，避免再度出現此傷勢。

湖人近期再度面臨嚴峻「傷兵潮」除了唐西奇外，包括本季打出生涯年爆發表現的「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves），以及日本混血王子八村壘也都因為傷勢，明日對上太陽將無法出賽。

其中，因為左小腿拉傷已經連續缺陣3場的里夫斯，目前只能參與輕微訓練，傷勢仍處於逐步觀察階段，至於八村壘則因為右側腹股溝傷勢持續休兵調整。

