太陽古德溫致勝罰球準絕殺建功　勇士大危機近13戰慘吞9敗

過去12場比賽吞下8敗，NBA人氣勁旅金州勇士19日主場迎戰鳳凰城太陽，不料陣中王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）卻是手感欠佳，全場13投3中僅有15分、9籃板、7助攻進帳。兩軍一路纏鬥至最後關頭，太陽古德溫（Jordan Goodwin）終場前0.4秒搶下關鍵進攻籃板，隨後並兩罰一中，幫助太陽以99比98險勝，也讓勇士吞下近13戰內第9敗。

▲太陽古德溫關鍵進攻籃板加上致勝罰球，幫助球隊攻破勇士主場。（圖／路透）

近況低迷的勇士，此戰迎回主力前鋒格林（Draymond Green）歸隊，一哥柯瑞也在面對太陽之戰，特別穿上對手王牌球星，也是去年巴黎奧運隊友的「奪命書生」布克（Devin Booker）專屬1代球鞋應戰。

不過此戰柯瑞卻是手感低迷，所幸在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）上半場拿下16分帶動下，勇士半場打完取得7分領先。

但太陽布克第3節開始手感加溫，單節獨拿8分進帳下，太陽3節打完追到僅剩1分落後。

兩隊末節持續拉鋸，太陽雖然一度逆轉8分超前，但勇士波傑姆斯基（Brandin Podziemski）關鍵時刻連拿5分再度幫助勇士逆轉，不過太陽又靠布克領軍飆分，打出8比0攻勢逆轉超前。

最後關頭巴特勒招牌中距離跳投破網，隨後布克也用跳投回應，但柯瑞此時兩罰俱中，雙方再度打成平手，太陽布魯克斯（Dillon Brooks）搶投三分球未能命中，但古德溫搶下關鍵進攻籃板並造成勇士穆迪（Moses Moody）犯規，隨後古德溫在剩下0.4秒情況下兩罰一中，太陽就以1分帶走勝利。

太陽全場以布克拿下25分最高，其中有23分都是在下半場取得，布魯克斯則有24分、7籃板進帳，致勝功臣古德溫則是替補貢獻9分、6籃板、3助攻、2抄截、1阻攻。

近13戰吞下第9敗的勇士方面，柯瑞全場13投3中僅拿15分，另有9籃板、7助攻，巴特勒揮別低潮，此戰有全場最高31分外帶3籃板、3助攻。

▲勇士一哥柯瑞今日特別穿上太陽布克的1代球鞋上場對決。（圖／路透）