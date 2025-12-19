這是「NBA盃」MVP的威力！　尼克布朗森4.4秒絕命三分彈逆轉勝

記者杜奕君／綜合報導

日前剛剛拿下2025年「NBA盃」總冠軍的紐約尼克，在19日作客交手印第安那溜馬之戰，面臨多名主力因傷無法上陣狀況，但此次NBA盃拿下最終MVP殊榮的「新紐約之王」布朗森（Jalen Brunson）展現威力，終場前4.4秒飆進逆轉超前三分球，讓尼克最終以114比113贏球續寫6連勝。

尼克日前在主控一哥布朗森強勢領軍下，奪得隊史首座NBA盃總冠軍，不過今日作客溜馬，球隊包括主戰長人唐斯（Karl-Anthony Towns）、主力前鋒哈特（Josh Hart）以及冠軍賽表現亮眼的內線中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）都因傷無法上陣，也讓尼克戰力明顯受到影響。

此戰開賽地主溜馬就火力全開，在內姆哈德（Andrew Nembhard）與西亞卡姆（Pascal Siakam）攜手領軍下，首節溜馬就建立11分領先優勢。

所幸尼克次節即時回神，在布朗森領軍下，半場打完追到僅3分落後。

下半場雙方戰況持續膠著，但溜馬依舊維持小幅領先優勢，末節尼克持續追趕，終場前1分51秒，阿努諾比（OG Anunoby）三分冷箭命中，幫助球隊追成111比111局面。

但溜馬西亞卡姆在終場前16.9秒要到犯規並兩罰俱中，幫助溜馬又取得領先，不過尼克一哥布朗森再次展現強心臟，終場前4.4秒飆進致勝三分彈，最終尼克就驚險以1分逆轉攻破溜馬主場。

尼克此戰團隊共5人得分達雙位數，布朗森砍下25分、7籃板、7助攻、3抄截，布里吉斯（Mikal Bridges）22分、8籃板、5助攻，至於阿努諾比則有16分、6籃板、2抄截。

飲恨吞下3連敗的溜馬方面，此戰內姆哈德19投12中，轟下全場最高31分外帶4助攻，西亞卡姆則有26分、6籃板、5助攻、3抄截、2阻攻的全面演出，可惜球隊決勝時刻仍遭逆轉輸球。

▲布朗森終場前4.4秒致勝三分彈，幫助尼克拿下6連勝。（圖／路透）