運動雲

>

這是「NBA盃」MVP的威力！　尼克布朗森4.4秒絕命三分彈逆轉勝

記者杜奕君／綜合報導

日前剛剛拿下2025年「NBA盃」總冠軍的紐約尼克，在19日作客交手印第安那溜馬之戰，面臨多名主力因傷無法上陣狀況，但此次NBA盃拿下最終MVP殊榮的「新紐約之王」布朗森（Jalen Brunson）展現威力，終場前4.4秒飆進逆轉超前三分球，讓尼克最終以114比113贏球續寫6連勝。

尼克日前在主控一哥布朗森強勢領軍下，奪得隊史首座NBA盃總冠軍，不過今日作客溜馬，球隊包括主戰長人唐斯（Karl-Anthony Towns）、主力前鋒哈特（Josh Hart）以及冠軍賽表現亮眼的內線中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）都因傷無法上陣，也讓尼克戰力明顯受到影響。

此戰開賽地主溜馬就火力全開，在內姆哈德（Andrew Nembhard）與西亞卡姆（Pascal Siakam）攜手領軍下，首節溜馬就建立11分領先優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

所幸尼克次節即時回神，在布朗森領軍下，半場打完追到僅3分落後。

下半場雙方戰況持續膠著，但溜馬依舊維持小幅領先優勢，末節尼克持續追趕，終場前1分51秒，阿努諾比（OG Anunoby）三分冷箭命中，幫助球隊追成111比111局面。

但溜馬西亞卡姆在終場前16.9秒要到犯規並兩罰俱中，幫助溜馬又取得領先，不過尼克一哥布朗森再次展現強心臟，終場前4.4秒飆進致勝三分彈，最終尼克就驚險以1分逆轉攻破溜馬主場。

尼克此戰團隊共5人得分達雙位數，布朗森砍下25分、7籃板、7助攻、3抄截，布里吉斯（Mikal Bridges）22分、8籃板、5助攻，至於阿努諾比則有16分、6籃板、2抄截。

飲恨吞下3連敗的溜馬方面，此戰內姆哈德19投12中，轟下全場最高31分外帶4助攻，西亞卡姆則有26分、6籃板、5助攻、3抄截、2阻攻的全面演出，可惜球隊決勝時刻仍遭逆轉輸球。

▲布朗森終場前5.6秒致勝三分彈，幫助尼克拿下6連勝。（圖／路透）

▲布朗森終場前4.4秒致勝三分彈，幫助尼克拿下6連勝。（圖／路透）

關鍵字： 布朗森尼克NBAJalen Brunson溜馬內姆哈德

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

這次不是啦啦隊！　洋基工程宣布有美國男籃資歷新洋將喬治金加盟

這次不是啦啦隊！　洋基工程宣布有美國男籃資歷新洋將喬治金加盟

尷尬！「鷹王」楊恩膝傷缺陣22場後復出　回歸首戰老鷹慘輸黃蜂

尷尬！「鷹王」楊恩膝傷缺陣22場後復出　回歸首戰老鷹慘輸黃蜂

「狼王」回家！　賈奈特將重返灰狼任職還要退休球衣

「狼王」回家！　賈奈特將重返灰狼任職還要退休球衣

「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

台哥大高球公開賽第2輪　陳敏柔並列第2位明天拚冠軍

台哥大高球公開賽第2輪　陳敏柔並列第2位明天拚冠軍

周庭印力拚台北馬拉松連霸國內冠軍　明年目標萬金石、柏林馬拉松

周庭印力拚台北馬拉松連霸國內冠軍　明年目標萬金石、柏林馬拉松

最難追的「跨欄甜心」！　張博雅喊話朝亞運頒獎台邁進

最難追的「跨欄甜心」！　張博雅喊話朝亞運頒獎台邁進

「麟榤配」羽球年終賽不敵大馬組合　小組賽苦吞2連敗

「麟榤配」羽球年終賽不敵大馬組合　小組賽苦吞2連敗

楊勇緯、張博雅領銜台灣頂尖6大運動員站台　NIKE科技解密展登場

楊勇緯、張博雅領銜台灣頂尖6大運動員站台　NIKE科技解密展登場

好功夫！單挑AI智慧機器人　獨行俠厄文一把推倒直接完勝

好功夫！單挑AI智慧機器人　獨行俠厄文一把推倒直接完勝

【阿嬤太勇了】鴿子卡容器出不來　阿嬤徒手抓全程超淡定XD

熱門新聞

獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

快訊／就是江少慶！統一正式官宣　蘇泰安親揭補償考量

道奇奪冠獎金出爐　季後賽分紅每人約1500萬台幣

Netflix獨播WBC！日本電視台全面缺席　背後竟是「大谷效應」

很意外會這樣離開！江少慶談轉隊　一樣為新球季準備

讀者回應

﻿

熱門新聞

1確定了！獅選江少慶補償 今將公布

2林岳平說明獅隊選江少慶關鍵

3統一正式官宣補償人選江少慶

4道奇奪冠獎金出爐！每人分1500萬台幣

5Netflix獨播WBC！　大谷翔平是關鍵

最新新聞

1味全龍公布首波教練團名單

2太陽古德溫致勝罰球　勇士近13戰9敗

3黃世堯向吉力吉撈．鞏冠取經

4捲入AV女優爭議　東克樹仍獲大加薪

5新北藍教頭揭球員心理壓力

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？

【有這樣的老婆你幾點回家】煮泡麵也要絲滑熱舞！尪笑瘋狂拍

女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑

【特技表演？】轉彎撞庇護島！ 休旅車2輪懸空差點翻車

李光洙「熱水洗菜」全枯掉　理直氣壯：我手就會冷啊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366