好功夫！單挑AI智慧機器人　獨行俠厄文一把推倒直接完勝

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠明星主控厄文（Kyrie Irving）18日化身聖誕老人，送給全體隊友每人一台高爾夫球車。不過他在隨後與一台AI智慧型機器人進行單挑，只見機器人煞有其事展示功夫，但厄文直接一把推倒機器人，讓機器人直接倒地不起，厄文只能尷尬地扶起一動也不動的機器人，模樣相當有趣。

厄文本季持續因膝蓋傷勢無法上陣，預計可能明年1月才能回歸賽場，不過在聖誕佳節將近之下，身為球隊老大哥的他，今天特別替全體隊友準備聖誕大禮，每人都收到一台全新高爾夫球車，讓隊友們是又驚又喜。

不過就在大夥「試車」當下，也發生意外插曲，有一名男子向獨行俠球員展示他的AI智慧型機器人，只見該款機器人特別穿上厄文的獨行俠球衣大秀「功夫」，甚至上演高難度的迴旋踢，看來煞有其事。

隨後該男子甚至向厄文表示，可以跟這台機器人切磋一下，沒想到隨後厄文卻是一把推向機器人，當下讓機器人重摔倒地不起，當下場面是相當尷尬。

隨後厄文只能趕緊將倒地不起的機器人給扶起，但機器人明顯已經損壞毫無反應，只見厄文尷尬的向機器人的主人趕緊道歉，狀態可說是相當逗趣。

▲厄文一把推倒機器人，讓它當場倒地不起。（圖／翻攝自網路）

▲厄文一把推倒機器人，讓它當場倒地不起。（圖／翻攝自網路）

