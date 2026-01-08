運動雲

邊荷律家逢巨變！喪父沒見到最後一面　母親病倒又需手術

▲▼中信兄弟啦啦隊『2025 全新陣容發佈會』，韓籍團員邊荷律。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟啦啦隊韓籍團員邊荷律。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍成員邊荷律先前於1月3日透過社群平台透露父親辭世消息，並向到場支持一日店長活動的粉絲致歉，同時請求大家為父親祈福；今（8日）她再度在Threads發文更新近況，坦言未能見到父親最後一面，至今仍是心中難以承受的巨大痛苦。

邊荷律表示，原本計畫在處理完父親後事後便儘快返台，不料母親因承受喪夫打擊而病倒，甚至可能需要動手術；身為獨生女的她，沒有其他家人能夠分擔照顧責任，因此必須暫時留在母親身邊陪伴，也為未能如期返台向關心她的粉絲致歉。

邊荷律在貼文中寫道：「沒能見到爸爸最後一面就送他離開，真的讓我非常痛苦。原本想處理完後事就趕快回去，但媽媽因為打擊太大而生病，可能需要動手術，而我是獨生女，只能陪在她身邊。」她也坦言，雖然不想讓粉絲擔心，但實際情況花了比預期更久的時間，對此感到相當抱歉。

貼文中，邊荷律多次向粉絲表達感謝，表示大家的關心與應援她都有收到，也特別點名感謝乖姐與Dorian公司，為了她調整多項行程、承擔相關影響，讓她能夠無後顧之憂地好好面對失去親人的悲傷。最後她也向粉絲喊話，希望外界不要過度擔心，並表示會盡快整理好心情，帶著笑容回到大家面前。

