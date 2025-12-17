運動雲

>

李愷諺13件球衣義賣　攜手聲寶捐贈100台電暖器助花蓮重建

▲國王明星後衛李愷諺進行球衣義賣，與聲寶一同捐出100台電暖器到花蓮。（圖／聲寶提供）

▲國王明星後衛李愷諺進行球衣義賣，與聲寶一同捐出100台電暖器到花蓮。（圖／聲寶提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL新北國王球星李愷諺再度以行動回饋社會，延續連續兩年的球衣公益計畫，今年將目光鎖定震後重創的花蓮地區，攜手家電品牌聲寶，將13件球衣義賣的善款轉化為實質物資，捐贈共100台電暖器，盼在寒冬來臨前，為受災家庭送上一份溫暖與支持。

今年花蓮歷經強震後，李愷諺與新北國王隊友曾二度前往花蓮，化身「鏟子超人」參與災後清理行動，親自投入搬運、鏟土等工作。實地走進災區，讓他深刻感受到災後重建的艱辛，也促使他思考，除了短暫的勞力付出，還能如何提供更長遠、貼近需求的協助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李愷諺表示，「當時到現場真的非常震撼，所以最近我一直在想，有沒有什麼是現在最需要、又能真正幫上忙的。」因此，他決定將今年公益回饋的對象鎖定花蓮，並將球衣義賣所得全數用於購置民生必需的電暖器。

過去曾擔任聲寶品牌大使的李愷諺，這次再度與聲寶攜手合作。聲寶得知公益計畫後，以極為優惠的價格協助購入60台電暖器，李愷諺個人再加碼捐出10台；而聲寶也為善不落人後，進一步加碼，最終將捐贈數量提升至100台，讓這份善意得以持續擴大。

李愷諺感性表示，「很感謝聲寶以及我的球迷們願意一起把這件事做到更完整，對我來說，公益不是一個人的事，而是大家一起，才能真的幫到更多人。」

聲寶已於上周日將100台電暖器全數運送至花蓮縣光復鄉公所，並由光復鄉鄉長協助統籌後續發送事宜。未來將由各村村長評估實際需求，優先提供給最需要的區域與家戶，確保物資能夠送到真正有需要的人手中。

事實上，李愷諺已連續兩年捐出實戰球衣投入公益行動，從早期關注孩童議題，到今年將關懷延伸至災後重建，他始終選擇用最直接的方式回饋社會。李愷諺表示，未來只要能力所及，仍會持續透過自己的影響力，將球場上的熱血，轉化為場下實際的溫暖。

▲國王明星後衛李愷諺進行球衣義賣，與聲寶一同捐出100台電暖器到花蓮。（圖／聲寶提供）
 

關鍵字： 李愷諺花蓮聲寶義賣新北國王台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

今早失去親人仍在NBA盃冠軍賽出戰　馬刺溫班亞瑪賽後哽咽落淚

今早失去親人仍在NBA盃冠軍賽出戰　馬刺溫班亞瑪賽後哽咽落淚

快訊／全恩菲也來了！　新北國王主題周當聖誕嘉賓應援

快訊／全恩菲也來了！　新北國王主題周當聖誕嘉賓應援

霸氣！「1590萬台幣」冠軍獎金全捐了！　尼克球星唐斯善舉獲好評

霸氣！「1590萬台幣」冠軍獎金全捐了！　尼克球星唐斯善舉獲好評

快訊／從次輪無名小將到「新紐約之王」　布朗森成就NBA盃首冠榮耀

快訊／從次輪無名小將到「新紐約之王」　布朗森成就NBA盃首冠榮耀

快訊／超暖！「新紐約之王」布朗森奪NBA盃MVP　得獎不忘先謝隊友

快訊／超暖！「新紐約之王」布朗森奪NBA盃MVP　得獎不忘先謝隊友

快訊／尼克末節上演大逆轉！　勇奪隊史首座「NBA盃」總冠軍

快訊／尼克末節上演大逆轉！　勇奪隊史首座「NBA盃」總冠軍

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

中信特攻出奇招！　宣布王世堅1月3日從從容容來開球

中信特攻出奇招！　宣布王世堅1月3日從從容容來開球

快訊／海神簽「約基奇前隊友」　塞爾維亞國手賽克維奇加盟

快訊／海神簽「約基奇前隊友」　塞爾維亞國手賽克維奇加盟

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

熱門新聞

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣在東蛋暖心細節 　陳傑憲揭考量

2曾仁和與味全龍達成共識月薪破40萬

3洋基女孩韓援4巨頭　朴淡備重磅加盟　

4WBC對日本　陳傑憲點名3位關鍵戰力

5威能帝2年120萬鎂留樂天關鍵曝！

最新新聞

1188公分左投飆148　吳昊翔拚旅外

2新北U18／楊曜丞飆152公里坦言不想輸

3李愷諺球衣義賣　100台電暖器助花蓮

4失去親人仍堅決打冠軍賽　溫班亞瑪賽後淚崩

5劉祥斌加盟上海正大龍

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

周杰倫父愛爆棚！　牽小女兒手彈琴好溫馨

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

Rosé最愛吃的火鍋...

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【巴西自由女神慘斷頭】12樓高巨像被狂風吹垮　現場民眾嚇傻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366