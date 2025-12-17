運動雲

快訊／超暖！「新紐約之王」布朗森奪NBA盃MVP　得獎不忘先謝隊友

記者杜奕君／綜合報導

即便前3節一路挨打，但紐約尼克17日在本季「NBA盃」最終總冠軍賽交手聖安東尼奧馬刺，靠著末節一波35比19猛攻成功逆襲，以124比113贏球封王，也奪得最終總冠軍。此戰拿下25分、4籃板、8助攻，並在NBA盃期間表現出色的尼克主控布朗森（Jalen Brunson）奪得最終MVP，但他的得獎感言卻是超暖心，一一點名隊友，直言是互信才贏得此冠。

馬刺與尼克在拉斯維加斯展開本屆NBA盃最終決賽，贏家不僅將拿下隊史NBA盃首冠，每位球員還能拿到超過50萬美金，折合台幣大約1700萬的高額獎金，可說是真正的「名利雙收」。

此戰開賽雙方就一路你來我往，但黑衫軍馬刺在前3節打完都還手握5分領先優勢，不過末節尼克靠著板凳暴徒克拉克森（Jordan Clarkson）帶起一波13比1猛攻逆轉超前，期間包括阿努諾比（OG Anunoby）不斷穩定得分，羅賓森（Mitchell Robinson）在主戰長人唐斯（Karl-Anthony Towns）膝蓋不適一度退場情況下，力扛尼克禁區，都成為尼克逆轉關鍵。

最終尼克就在當家球星布朗森砍得25分、4籃板、8助攻，阿努諾比拿下28分、9籃板、3助攻、2阻攻攜手合作下，以11分逆轉戰勝馬刺，也如願繼洛杉磯湖人、密爾瓦基公鹿之後，成為史上第3支在NBA盃奪冠球隊。

賽後「新紐約之王」布朗森憑藉此次盃賽期間穩健表現，獲頒MVP殊榮，但他在獲獎當下第一時間發表感言時，率先感謝了包括克拉克森、阿努諾比、羅賓森以及唐斯等隊友，並強調是團隊的互信，以及教練團的協助，才能成就此冠，展現球星氣度與風範。

在本屆NBA盃賽事，布朗森平均能攻下33.2分、2.7籃板、5.8助攻，整體投籃命中率高達53.1％，也率領尼克順利封王。

▲尼克布朗森、阿努諾比，馬刺溫班亞瑪、福克斯、卡索。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克布朗森勇奪本次「NBA盃」MVP殊榮。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 布朗森NBA盃總冠軍尼克Jalen Brunson馬刺

