快訊／尼克末節上演大逆轉！　勇奪隊史首座「NBA盃」總冠軍

▲尼克布朗森、阿努諾比，馬刺溫班亞瑪、福克斯、卡索。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克阿努諾比砍下28分、9籃板，在冠軍賽表現出色。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季「NBA盃」（季中錦標賽）的總冠軍賽，台灣時間17日由東區紐約尼克、西區聖安東尼奧馬刺爭冠，馬刺在前3節一路領先下，末節遭尼克上演大逆轉，尼克靠著阿努諾比（OG Anunoby）砍下28分、9籃板，布朗森（Jalen Brunson）25分、8助攻攜手領軍，最終124比113贏球，勇奪隊史首座「NBA盃」總冠軍。

此次NBA決賽由東、西區一路過關斬將出現的尼克與馬刺，在賭城拉斯維加斯的T-Mobile Arena體育館進行對決，開賽首節尼克「大貓」唐斯（Karl-Anthony Towns）就以三分球首開紀錄，尼克開局一波7比2攻勢取得領先。

不過「黑衫軍」馬刺隨後回敬一波9比0攻勢逆轉超前，隨後雙方激烈拉鋸，此戰再度從替補出發的馬刺一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也飆進三分彈，馬刺靠著團隊群起發揮，首節打完30比28領先。

▲尼克布朗森、阿努諾比，馬刺溫班亞瑪、福克斯、卡索。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺溫班亞瑪未能幫助球隊搶下隊史首座NBA盃總冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

次節兩隊依舊互不相讓，馬刺新秀哈波（Dylan Harper）連續飆進兩記三分冷箭，稍稍拉開6分領先，但尼克再度展現韌性追分。此時溫班亞瑪送出精采助攻，讓馬刺上季新人王「城堡哥」卡索（Stephon Castle）灌籃取分，將領先擴大來到7分，也逼使尼克叫出暫停。

暫停過後尼克雙星布朗森與唐斯挺身而出，加上阿努諾比灌籃得手，尼克再度扳平戰局，不過馬刺福克斯（De'Aaron Fox）在此節終了前7.1秒投進關鍵中距離，讓馬刺半場打完仍以61比59領先。

下半場開打後，福克斯一次超大號31呎三分彈得手，隨後又是三分冷箭開火，讓馬刺拉開8分領先，隨後溫班亞瑪也上演精彩空中接力爆扣，加上小將哈波持續搶分，馬刺隨後領先來到雙位數的82比71。

▲尼克布朗森、阿努諾比，馬刺溫班亞瑪、福克斯、卡索。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺卡索此戰有15分、7籃板、12助攻全能演出。（圖／達志影像／美聯社）

尼克雖然靠唐斯連續禁區得手追分，但馬刺「法國怪物」溫班亞瑪此時開始發威，連砍8分包含兩記三分外線，在他單節進帳12分精彩表現帶領下，馬刺持續以5分取得超前。

但末節開打後，尼克板凳暴徒克拉克森（Jordan Clarkson）展現價值，連續飆進兩記三分球，率領尼克打出一波15比3猛攻，逆轉以7分超前馬刺。隨後馬刺雖然持續追趕，但尼克阿努諾比終場前1分56秒飆進關鍵三分彈，讓球隊穩住8分領先。最終尼克也以124比113逆轉，成功贏得隊史首座NBA盃冠軍。

▲尼克布朗森、阿努諾比，馬刺溫班亞瑪、福克斯、卡索。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克主控布朗森砍下25分、8助攻表現出色。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA盃總冠軍布朗森阿努諾比溫班亞瑪卡索福克斯

