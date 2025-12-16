史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊與休士頓火箭16日交鋒，最終金塊在驚濤駭浪中，於延長賽以128比125勝出。聯盟兩大全能中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）與森根（Alperen Sengun）對決，約基奇為金塊貢獻39分、15籃板、10助攻、2抄截、2阻攻，但森根也有33分、10籃板、10助攻、2抄截、1阻攻，兩位歐陸頂尖長人同場寫下大三元數據，展現現代籃球全能全才真諦。

▲金塊約基奇、火箭森根兩位頂尖中鋒，同場寫下30分大三元表現。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金塊主場迎戰火箭，西區雙雄打出激烈拉鋸戰，火箭在末節最後關頭，火箭湯普森（Amen Thompson）在球尚未發進場就對金塊小哈達威（Tim Hardaway Jr.）犯規，火箭提出挑戰後失敗維持原判，讓金塊獲得一次技術犯規罰球，由莫瑞（Jamal Murray）將比分扳平，雙方進入延長賽。

延長賽雖然金塊一哥約基奇犯滿畢業，但團隊打出穩健攻勢，最終3分之差險勝。

此戰最大亮點，首推兩隊全能中鋒約基奇、森根，同場都飆出「30分大三元」，為史上首見驚人紀錄，約基奇39分、15籃板、10助攻、2抄截、2阻攻，不僅是本季個人第12次大三元，目前場均29.8分、12.4籃板、10.8助攻，更是持續本季場均大三元的可怕個人數據。

▲金塊約基奇本季至今仍繳出「場均大三元」恐怖數據。（圖／達志影像／美聯社）

至於來自土耳其的森根，也以33分、10籃板、10助攻、2抄截、1阻攻完成本季個人首次大三元，目前場均23.5分、9.4籃板、7.1助攻，全能身手同樣相當亮眼。

只不過此戰雙方場上激鬥，賽後火箭總教練烏多卡（Ime Udoka）卻對此役執法裁判痛批，直言是自己長久以來所見識到，吹判最糟糕的比賽，甚至點名兩名本戰執法裁判就像是「追星族」，根本不夠格站上賽場擔任裁判。

烏多卡表示，「娜塔莉（Natalie Sago）和拉爾斯（Jamahl Ralls）根本不該出現在場上，而裁判長扎巴（Zach Zarba）看起來就像是個追星族，吹判前後完全不一致，希望他們之後能做出調整，做出正確的吹判。」

▲火箭森根同樣是當代聯盟最全能長人代表人物。（圖／達志影像／美聯社）