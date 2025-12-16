「字母哥」身陷交易風暴　美媒：安戴托昆波對謠言感到不舒服

▲公鹿王牌球星安戴托昆波近日身陷交易傳聞風暴。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

密爾瓦基公鹿看板球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）傳出和球隊管理層出現嫌隙，起因在於安戴托昆波對於球隊戰力現況感到不滿，可能尋求交易。也讓聯盟交易傳聞滿天飛。不過卻有美國媒體爆料指出，安戴托昆波本人對於這些交易謠言，其實感到相當的不舒服。

根據NBA資深記者海恩斯（Chris Haynes）報導，他在日前和安戴托昆波談到目前狀態時，安戴托昆波表示對於相關交易傳聞其實感到很不舒服，也透露這些消息並非從他本人口中傳出，而是經紀人方面透露。

安戴托昆波也重申，「自己無法控制球團管理層要做什麼，或是經紀人要說什麼！」

不過也有另一派消息指出，公鹿目前的計畫並非重建，而是希望持續補強，為安戴托昆波找到更多幫手，《The Athletic》就報導指出，沙加緬度國王的得分好手拉文（Zach LaVine）就可能成為球隊補強首選目標。

公鹿目前戰績為11勝16敗，排名東區第10位，安戴托昆波目前因傷無法上陣，不過本季仍有場均28.9分、10.1籃板、6.9助攻以及1.1抄截、1.2阻攻的亮眼數據表現。