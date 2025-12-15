悲情！NFL最強3冠四分衛馬霍姆斯　左膝前十字韌帶撕裂賽季報銷

▲NFL堪薩斯酋長天王級四分衛馬霍姆斯遭遇左膝前十字韌帶傷勢，賽季宣告報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

近6年5度率隊打進「超級盃」，並為堪薩斯酋長贏下3座超級盃總冠軍的天王級四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）15日在對上洛杉磯電光之戰，遭遇職業生涯最嚴峻傷勢考驗，馬霍姆斯面臨左膝傷勢退場，隨後更確認左膝前十字韌帶撕裂，本季確定報銷，酋長也以13比16輸球，確認將無緣季後賽，也中斷隊史連10季打入季後賽紀錄。

2020年才與酋長簽下10年4.5億美金大約，馬霍姆斯生涯3度率領酋長奪冠並都拿下超級盃最有價值球員，加上6度入選明星賽的超強表現，已經證明他是當代最強四分衛代表，甚至可能與聯盟史上最偉大的幾名傳奇四分衛齊名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過本季酋長整體狀態不佳，近期6戰吞下5敗，此戰更在比賽剩下不到兩分鐘時，面臨陣中王牌主力球星馬霍姆斯左膝受傷，表情痛苦的倒地不起，隨後確定傷退。

酋長最終以3分敗給電光，本季也確定無緣季後賽，確定無法追平隊史最長的「連11季」打入季後賽紀錄，更面臨陣中頭號大將馬霍姆斯的賽季報銷。

根據球團賽後最新說法，馬霍姆斯確定遭遇左膝前十字韌帶撕裂，目前他本人也在和球團討論該進行怎樣的手術，預計未來幾天就會動刀治療，也無法確定是否能趕上新賽季的到來。

馬霍姆斯則在個人社群上發文表示，「不知道為什麼會發生這種事！說實話，這很令人傷心，但我們現在能做的就是相信上帝，日復一日地迎接每一天，謝謝所有聯繫我並送上祈禱的人，我一定會更強大的回歸賽場。」

▲馬霍姆斯痛苦倒地，酋長連11季闖進季後賽美夢也就此破碎。（圖／達志影像／美聯社）