好慘！咖哩大神柯瑞單場12顆三分球狂飆48分　勇士仍悲情吞2連敗

記者杜奕君／綜合報導

前役才狂飆39分，並寫下超越喬丹的30歲以上，單場得到35分場次紀錄，金州勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）15日客場挑戰波特蘭拓荒者，全場又是三分球19投12中，狂飆全場最高48分，也成為史上30歲以上，單場得到40分場次最高球員，可惜灣區軍團此戰又以131比136輸球，苦吞近期2連敗。

勇士此戰作客交手拓荒者，柯瑞賽前特別穿上拓荒者昔日明星後衛羅伊（Brandon Roy）球鞋亮相，而此戰柯瑞實戰則是再度換上已故傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的球鞋上陣。

此戰勇士與拓荒者打來膠著，兩隊上半場打完勇士僅以62比61領先，但拓荒者末節火力大爆發，單節灌進40分，也讓球隊最終5分險勝勇士。

勇士一哥柯瑞此戰幾乎扛起全隊，全場26投16中，包含三分球19次出手命中12球，狂飆48分、3籃板、3抄截。

但勇士防守端無法限制拓荒者火力，夏普（Shaedon Sharpe）拿下35分、4助攻、4抄截，葛蘭特（Jerami Grant）也有35分進帳，本季扛起球隊一哥的阿維迪亞（Deni Avdija）則有26分、7籃板、8助攻。

勇士此戰輸球後戰績來到13勝14敗，勝率再度跌破5成，不過柯瑞連同此戰在內，已經在30歲之後，生涯第95場得分超過35分，持續改寫聯盟史上第一紀錄。

另外，憑藉此戰轟下48分，柯瑞在30歲之後，累積45場個人得分超過40分，也再度超越喬丹的44場，又站上史上第一位。

▲勇士柯瑞單場轟48分，可惜球隊苦吞2連敗。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞單場轟48分，可惜球隊苦吞2連敗。（圖／達志影像／美聯社）

