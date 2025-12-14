超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

▲柯瑞傷癒復出飆39分，還超越喬丹寫下史上第一神紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）在腿傷休養4戰後，13日在對上明尼蘇達灰狼之戰傷癒歸隊，全場砍下39分，可惜球隊最終仍以7分之差吞敗。不過值得一提的是，這是柯瑞在年過30歲後，生涯第94場單場比賽個人得分突破35分大關，超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的93場，獨居史上第一位。

勇士一哥柯瑞在左大腿股四頭肌挫傷，休兵4場比賽後，對上灰狼之戰回歸上陣，回歸首戰就火力全開，全場投進6記三分球進帳39分，可惜球隊最終不敵灰狼吞敗，無緣拿下3連勝。

但連同此戰在內，柯瑞生涯在邁入30歲之後，已經第94場比賽個人得分至少達到35分，正式超越空中飛人喬丹的93場，獨居史上第一位。

值得一提的是，柯瑞和喬丹，也是NBA史上唯二的球員，在超過30歲之後，有超過85場比賽，單場個人得分至少來到35分的球員。

柯瑞本賽季至今出賽17場比賽，場均能攻下28.5分、3.8籃板、4.1助攻、1.4抄截，整體投籃命中率為47.3%。