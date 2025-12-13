開季「10勝1敗」的雲豹輸了　特攻馬可、謝亞軒連線捍衛主場勝

▲特攻謝亞軒率隊拿下本季對雲豹首勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

開季10勝1敗氣勢如虹，位居TPBL職籃例行賽龍頭的桃園台啤永豐雲豹，13日作客挑戰新北中信特攻，主場的特攻「閃電軍團」靠著內線支柱馬可拿下26分、17籃板，搭配阿巴西17分、8籃板、5助攻，謝亞軒16分、5籃板、5助攻，最終特攻85比75擊敗雲豹，終止兩軍對戰3連敗。

本季前3次交手雲豹都以輸球收場，特攻此戰有備而來，開賽就強攻禁區取得9比0開局，不過雲豹展現王者之勢，靠著克羅馬、高錦瑋兩大主力攜手追分，加上第2節終了前麥卡洛飆進高難度壓哨三分彈，雲豹半場打完以41比40微幅領先。

▲馬可的26分、17籃板都是本季最高表現。（圖／TPBL職籃提供）

下半場開打後，特攻在「黑豹」阿巴西犀利單打下，一度拉開10分領先，但雲豹迅速找回節奏，又靠著克羅馬與麥卡洛聯手逆轉超前比分，3節打完雲豹再度回到兩分領先。

末節雙方持續激戰，但特攻長人馬可掌握內線優勢，加上阿巴西、謝亞軒攜手飆分，林韋翰成功控場，最終特攻就以10分之差收下勝利。

▲阿巴西此戰拿下17分還扛起防守克羅馬重任。（圖／TPBL職籃提供）

此戰特攻以馬可拿下本季新高的26分、17籃板表現最佳，阿巴西17分、8籃板、5助攻，謝亞軒16分、5籃板、5助攻。

吞下本季第2敗的雲豹方面，克羅馬拿到31分外帶12籃板，高錦瑋拿到13分、4籃板、2助攻。

此戰獲選為單場MVP，也是個人連續4戰得分達雙位數的謝亞軒表示，「感謝隊友和教練團持續給我很多空間。大家都知道我們對雲豹對戰3連敗，整個禮拜都在做對雲豹戰術準備，整場球賽我們都有執行到教練賽前設定的方針，很高興最後結果是我們想要的。」

▲雲豹此戰團隊攻勢熄火，本土球員以高錦瑋的13分最高。（圖／TPBL職籃提供）