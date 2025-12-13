運動雲

>

蜘蛛人救我！　騎士米歇爾轟本季新高48分險勝爐主巫師

記者杜奕君／綜合報導

NBA東區強權勁旅克里夫蘭騎士13日作客挑戰聯盟墊底爐主華盛頓巫師，不料騎士卻是一路陷入苦戰，直到末節都還一度處於雙位數落後，所幸騎士一哥「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）展現球星價值，末節獨拿24分，全場狂飆本季個人新高的48分外帶4籃板、4助攻、2抄截，也讓騎士以130比126逆轉收下勝利。

此戰騎士作客挑戰全聯盟戰績墊底，開季僅有3勝20敗的巫師，上半場打完騎士在米歇爾領軍下，還能以62比60取得小幅領先。

但下半場開打後，騎士第3節表現荒腔走板，單節讓巫師轟下40分之多，3節打完巫師反以15分大幅領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

所幸末節騎士即時回神，靠的正是陣中王牌球星米歇爾，他在末節連續外線命中，加上強勢單打本領，單節進帳24分之多，甚至只比巫師全隊單節少了兩分，騎士也順利逆轉超前，最終4分之差險勝。

騎士此戰就以米歇爾單場狂轟本季新高48分最高，其中三分球15投8中，另有4籃板、4助攻、2抄截，內線主戰長人莫布里（Evan Mobley）則有23分、13籃板、6助攻。

飲恨輸球的巫師方面，卡林頓（Bub Carrington）拿下27分、6籃板、8助攻最高，射手麥卡倫（CJ McCollum）27分、4籃板、6助攻。

▲騎士「蜘蛛人」米歇爾砍下本季個人新高48分。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士「蜘蛛人」米歇爾砍下本季個人新高48分。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA米歇爾蜘蛛人騎士巫師Donovan Mitchell

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

命中率低迷仍送驚天追魂鍋　莫蘭特傷癒回歸首戰砍21分10助攻

命中率低迷仍送驚天追魂鍋　莫蘭特傷癒回歸首戰砍21分10助攻

紀錄1天就被打破！　文化女籃李恩芯飆「單場56分」改寫UBA新高

紀錄1天就被打破！　文化女籃李恩芯飆「單場56分」改寫UBA新高

休兵4場回歸還飆不可思議超遠三分球　勇士柯瑞轟39分仍輸球

休兵4場回歸還飆不可思議超遠三分球　勇士柯瑞轟39分仍輸球

大讚李洋出任運動部長決心　賴清德：放棄千萬代言費不容易

大讚李洋出任運動部長決心　賴清德：放棄千萬代言費不容易

「最強大帝」復活了！　恩比德爆砍本季新高39分率七六人奪勝

「最強大帝」復活了！　恩比德爆砍本季新高39分率七六人奪勝

拳后林郁婷扛起宏道獎主持棒　總統賴清德頒發終身成就獎給林輝雄

拳后林郁婷扛起宏道獎主持棒　總統賴清德頒發終身成就獎給林輝雄

NBA最新年度MVP榜單出爐　約基奇成龍頭、東區兩大黑馬竄升前5位

NBA最新年度MVP榜單出爐　約基奇成龍頭、東區兩大黑馬竄升前5位

湖人「鄉村曼巴」傷了！　里夫斯左小腿拉傷將缺陣一周

湖人「鄉村曼巴」傷了！　里夫斯左小腿拉傷將缺陣一周

好友對決！　林昀儒不敵瑞典六角戰士年終賽止步8強

好友對決！　林昀儒不敵瑞典六角戰士年終賽止步8強

UBA最狂女砍將誕生！　邱群琋單場飆55分寫與SBL切割後新紀錄

UBA最狂女砍將誕生！　邱群琋單場飆55分寫與SBL切割後新紀錄

【蛇麼情況？】寵物蟒突暴走勒脖！ 他溜蛇重摔倒地濺血

熱門新聞

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

吳俊良執教球隊做出關鍵決定　CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

洋基外野補強鎖定長打火力　貝林傑談判停滯、凱普勒成備案人選

江少慶未在25人保護名單　獅隊：名單全面評估中下周公布

贏球會變得更容易！迪亞茲記者會談選道奇原因　背號3號藏意義

一換一交易！老虎收左投新秀西蒙 藍鳥補強李

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯

2CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

3凱普勒成洋基外野備案人選

4統一下周公布補償選擇

5迪亞茲記者會談選道奇原因

最新新聞

1不捨林志傑退休　辛特力：一起打球很難得

2單場轟72分　邱群琋再度改寫UBA紀錄

3辛特力：不可能錯過重返富邦勇士機會

4米歇爾轟本季新高48分　騎士險勝巫師

5送驚天追魂鍋　莫蘭特回歸砍21分10助攻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」

蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

【您的小孩忘了拿】媽媽大隊接力衝太嗨 小孩直接被遺忘XD

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366