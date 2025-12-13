蜘蛛人救我！　騎士米歇爾轟本季新高48分險勝爐主巫師

記者杜奕君／綜合報導

NBA東區強權勁旅克里夫蘭騎士13日作客挑戰聯盟墊底爐主華盛頓巫師，不料騎士卻是一路陷入苦戰，直到末節都還一度處於雙位數落後，所幸騎士一哥「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）展現球星價值，末節獨拿24分，全場狂飆本季個人新高的48分外帶4籃板、4助攻、2抄截，也讓騎士以130比126逆轉收下勝利。

此戰騎士作客挑戰全聯盟戰績墊底，開季僅有3勝20敗的巫師，上半場打完騎士在米歇爾領軍下，還能以62比60取得小幅領先。

但下半場開打後，騎士第3節表現荒腔走板，單節讓巫師轟下40分之多，3節打完巫師反以15分大幅領先。

所幸末節騎士即時回神，靠的正是陣中王牌球星米歇爾，他在末節連續外線命中，加上強勢單打本領，單節進帳24分之多，甚至只比巫師全隊單節少了兩分，騎士也順利逆轉超前，最終4分之差險勝。

騎士此戰就以米歇爾單場狂轟本季新高48分最高，其中三分球15投8中，另有4籃板、4助攻、2抄截，內線主戰長人莫布里（Evan Mobley）則有23分、13籃板、6助攻。

飲恨輸球的巫師方面，卡林頓（Bub Carrington）拿下27分、6籃板、8助攻最高，射手麥卡倫（CJ McCollum）27分、4籃板、6助攻。





▲騎士「蜘蛛人」米歇爾砍下本季個人新高48分。（圖／達志影像／美聯社）