好友對決！　林昀儒不敵瑞典六角戰士年終賽止步8強

▲台灣桌球一哥林昀儒在WTT年終賽男單止步8強。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣桌球一哥「小林同學」林昀儒12日晚間在WTT年終賽男單8強出賽，對戰好友來自瑞典的「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregard）。林昀儒開局氣勢如虹連拿兩局，不過第3局開始，莫雷加德找到節奏，最終以總局數4比2擊敗林昀儒，歷時43分49秒後，順利挺進本屆年終賽男單4強。

現年24歲，目前世界男單排名第13位的林昀儒，此次在年終賽一路過關斬將，在8強賽交手現年23歲，世界排名第4位的莫雷加德，兩人過去5次交手，都由林昀儒贏球奪得勝利。

此戰開賽首局莫雷加德就出現發球違例狀況，也讓林昀儒取得領先氣勢，率先取得4個局點，隨後以11比6收下首局。

次局林昀儒持續掌握主動權，莫雷加德無力招架，小林同學又以11比7強勢拿下此局。

第3局莫雷加德總算找到節奏，開賽取得領先優勢，但林昀儒逐步逼近，莫雷加德率先取得4個局點，林昀儒展現強心臟，連續化解對手4個局點追平比分，但莫雷加德隨後連拿關鍵兩分，以12比10扳回一局。

第4局開始，莫雷加德開始展現威力，利用林昀儒發球掛網，取得6個局點，隨後輕鬆以11比4拿下，雙方戰成2比2局面。

莫雷加德此時氣勢大振，第5局勢如破竹，打順後拉開9比1大幅領先，隨後11比2輕鬆拿下，此戰率先「聽牌」。

退無可退情況下，林昀儒第6局率先拿下3分，但莫雷加德又是逆勢取得7比4領先，隨後更是強勢取得5個賽末點，並順利以11比5，最終在「7局4勝制」以總局數4比2擊敗林昀儒，順利挺進本屆年終賽男單4強，至於林昀儒則是追平個人最佳年終賽8強，本年度賽事也正式告一段落。至於莫雷加德在男單4強戰的對手，則是中國好手王楚欽。