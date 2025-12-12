運動雲

>

快訊／辛特力正式回歸PLG職籃　披17號戰袍重返富邦勇士

▲辛特力正式回歸加盟富邦勇士。（圖／勇士提供）

▲辛特力正式回歸加盟富邦勇士。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北富邦勇士今天宣布「德州傳奇」辛特力(Michael Singletary)強勢回歸！辛特力曾是帶領勇士締造三連霸的重要功臣，自2020年加入球隊以來，效力四個賽季期間創下無數亮眼成就，成為勇士王朝的核心球員。本賽季辛特力將重新披上勇士17號戰袍，與團隊迎接全新挑戰。

辛特力在勇士期間展現出強大領袖氣質與穩定戰力，不僅幫助球隊完成三連霸，個人也奪下2座FMVP與1座得分王，更是PLG史上首位達成「1000分、500籃板、200助攻、200顆三分球」里程碑的球員，多項成就證明他在場上的絕對宰制力與關鍵時刻的影響力。2024年離隊後，辛特力陸續征戰泰國及印尼聯賽，依舊保持高效率的表現，證明自身價值。辛特力不僅是球隊攻守兩端的重要支柱，更在關鍵賽事中穩定軍心，扮演不可或缺的領導角色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於辛特力的回歸，總教練吳永仁表示，「無論在場上或場下，Mike他都能夠給予隊友技術及心理上的支持，不管在比賽或日常訓練中，他都能穩定住團隊內的不安定因素。Mike 是個願意花心思融入團隊的洋將，作為洋將與本土球員的雙向橋樑，展現他的領導能力會是他目前最重要的任務。」球團也期待這位熟悉的戰將回歸後，持續為團隊注入能量與勝利文化，帶領勇士再度向榮耀邁進。

即將重返勇士大家庭，辛特力表示期待與興奮，「台灣一直讓我有家的感覺，而富邦更是如此。勇士球迷們從第一天起就用滿滿的熱情接納我和我的家人，這對我意義非凡。我很感激、充滿動力、也滿心期待。我已經迫不及待能再度在最棒的球迷面前打球，我們球場見！」
 

關鍵字： 辛特力PLG富邦勇士

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

預告要增加曾祥鈞上場時間卻只打8分鐘　吳永仁：會慢慢加上去

預告要增加曾祥鈞上場時間卻只打8分鐘　吳永仁：會慢慢加上去

許晉哲證實辛特力抵台　已完成體檢將重返富邦勇士

許晉哲證實辛特力抵台　已完成體檢將重返富邦勇士

「AAOA」來了！日系女神確定將棒籃雙棲　希美加盟PLG洋基工程

「AAOA」來了！日系女神確定將棒籃雙棲　希美加盟PLG洋基工程

PLG職籃隔31天正式復賽　領航猿葛拉漢傷癒歸隊領軍3連勝

PLG職籃隔31天正式復賽　領航猿葛拉漢傷癒歸隊領軍3連勝

陳念琴、黃筱雯獲頒國光體育獎章　台上邀李洋熱舞遭拒

陳念琴、黃筱雯獲頒國光體育獎章　台上邀李洋熱舞遭拒

舉重女將陳冠伶狂掃12面國光獎章　射箭好手李采璇330萬成獎金王

舉重女將陳冠伶狂掃12面國光獎章　射箭好手李采璇330萬成獎金王

UNDER ARMOUR攜手東超聯賽　深耕亞洲籃球推動青年培育

UNDER ARMOUR攜手東超聯賽　深耕亞洲籃球推動青年培育

當代最狂得分機器！　雷霆SGA「連96場」得分破20還率隊16連勝

當代最狂得分機器！　雷霆SGA「連96場」得分破20還率隊16連勝

狂勝49分！無敵雷霆豪取16連勝　挺進NBA盃最終4強

狂勝49分！無敵雷霆豪取16連勝　挺進NBA盃最終4強

李洋加郭婞淳夢幻組合　奧運雙金同台宏道獎頒獎典禮

李洋加郭婞淳夢幻組合　奧運雙金同台宏道獎頒獎典禮

【9工人罹難】全聯倉儲大火遭起訴！　業者：負責任面對司法調查

熱門新聞

確定了！日媒曝山本由伸參戰WBC 佐佐木朗希無緣參賽

悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

NBA首位出櫃球員自揭罹第四期腦癌　柯林斯：不會不戰而降

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸參戰WBC！佐佐木朗希無法打

2悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

3山本緋聞女友生日照驚見另一運動元素

4震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯

5NBA首位出櫃球員自揭罹第四期腦癌

最新新聞

1西武還要找「具長打火力」新洋砲

2零容忍！法國網球員涉打假球遭重判

3極限體能鋼鐵大賽　國際菁英台中拚戰

4山本由伸出戰WBC　韓媒高度警戒！

5辛特力正式回歸PLG　重返富邦勇士

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

【阿嬤沒白養】毛孫小白變導航！深夜助警送她回家

【高手在民間】素人投球全力狂催！飆速130km

【機車秒變廢鐵】休旅車闖紅燈「無照長腿妹」挨撞！　「連人帶車」當場噴飛滾地

陳漢典首度跟Lulu跨年　甜喊：最幸福的日子！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366