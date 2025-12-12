預告要增加曾祥鈞上場時間卻只打8分鐘　吳永仁：會慢慢加上去

▲曾祥鈞在PLG職籃復賽後，上場時間依舊引發外界討論關注。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北富邦勇士11日在PLG職籃復賽後首戰，雖然首節一度取得雙位數領先優勢，但最終仍遭衛冕軍桃園璞園領航猿以105比99擊敗。先前在世界盃資格賽對上強敵日本一度獲得先發機會的曾祥鈞，曾被勇士領隊許晉哲點名將提升上場時間，但曾祥鈞此役仍僅替補出賽「8分19秒」，貢獻1分、4籃板，對此勇士總教練吳永仁強調，「我們會慢慢地把時間加上去！」

現年27歲，身高205公分的曾祥鈞，可說是國內中生代最頂尖本土長人代表人物，本季開打前選擇結束旅日一季生涯，以推估年薪破8位數的天價重返勇士陣營效力，不過開季前3戰，曾祥鈞並未獲得重要，合計僅出賽「30分34秒」，場鈞上場時間甚至不到11分鐘，也引發外界不少討論。

先前在世界盃資格賽對上日本第2戰，曾祥鈞獲得總教練圖齊欽點站上先發火線，全場貢獻5分、8籃板，不過也犯滿畢業。日前在PLG聯盟與媒體餐敘上，勇士領隊許晉哲也掛保證，曾祥鈞在聯盟復賽後，一定會獲得更多出賽時間來證明自己。

不過昨日曾祥鈞客場對上領航猿，仍以替補身分出賽，且全場僅打8分19秒，全場3投0中，僅靠罰球拿下1分，另有4籃板，整體上場時間甚至比本季場均更少。

對此，賽後勇士主帥吳永仁表示，「第1、3節都有提早把曾祥鈞換上場，我們會想辦法讓他有更多上場時間，也會讓他知道什麼時間會上去、主要輪替時間是多少，會慢慢地把時間加上去！」

目前曾祥鈞在2025-26賽季場均出賽時間為9分43秒，平均拿下1.3分、2.8籃板、0.3阻攻。事實上，昨日勇士全場拿下99分當中，扣除3名洋將、1名外籍生之外，本土球員僅拿下17分。

反觀領航猿全場拿下105分當中，洋將與外籍生僅佔50分，其餘55分都由本土球員包辦，勇士的土洋戰力失衡狀態，可說是眼前亟需解決之問題。