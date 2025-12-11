當代最狂得分機器！　雷霆SGA「連96場」得分破20還率隊16連勝

記者杜奕君／綜合報導

衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，11日在本季「NBA盃」大顯神威，面對鳳凰城太陽之戰，全場一度領先達53分，最終以49分之差狂勝。雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下28分、8助攻，不僅率隊完成隊史最佳「16連勝」，更是寫下個人連續「96場」得分突破20分大關壯舉，展現當代最強砍將本色。

開季前24戰拿下23勝，雷霆即便面臨傷兵問題不斷，但仍展現衛冕軍強大宰制力，今日在與太陽爭奪NBA盃關鍵4強資格之戰，雷霆開賽首節就取得雙位數領先，隨後更是一路徹底壓制太陽，末節甚至一度領先多達53分，最終以138比89贏球，並寫下隊史最佳「16連勝」。

此戰雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大個人又是輕鬆寫意完成飆分秀，全場15投11中，以高達73.3%的命中率狂砍28分、8助攻、2抄截，也完成個人連續第96場，得分突破20分大關紀錄。

連同此戰獲勝後，雷霆目前開季寫下「24勝1敗」戰績，這也是聯盟史上最佳的開季前25場戰績表現。日前知名球評柏金斯（Kendrick Perkins）就在節目上公開表示，認為雷霆一定能打破當年金州勇士所寫下的單季73勝紀錄，甚至直言雷霆本季將有機會挑戰80勝2敗的驚人戰績表現。

目前雷霆也繼奧蘭多魔術、紐約尼克之後，成為第3支晉級NBA盃4強球隊，雷霆接下來的對手則將是洛杉磯湖人與聖安東尼奧馬刺對戰組合的勝出者。

▲吉爾吉斯-亞歷山大領軍開季寫下24勝1敗佳績。（圖／路透）