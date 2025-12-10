運動雲

「小拳石」這次不搞事　班恩狂轟37分率魔術闖NBA盃4強

記者杜奕君／綜合報導

日前才爆出在比賽中拿球砸對手，險些引爆大亂鬥衝突遭罰款美金3.5萬，奧蘭多魔術本季引進的強力奧援射手班恩（Desmond Bane）10日在「NBA盃」小組賽迎戰邁阿密熱火之役，全場投進6記三分球在內的37分外帶6籃板、5助攻，也率領魔術以117比108擊敗熱火，除了在NBA盃小組賽狂掃4連勝，也順利挺進本屆4強。

在NBA盃小組賽前3戰都順利贏球的魔術，今日在主場迎戰熱火，魔術在少了日前出現嚴重膝傷的主力前鋒華格納（Franz Wagner），開賽首節就遭熱火猛烈攻勢轟炸，熱火開局不到4分鐘就打出20比4猛攻，雙箭頭鮑威爾（Norman Powell）、希洛（Tyler Herro）內外兼具的犀利攻勢，讓熱火首節打完就取得30比17的雙位數領先。

次節開打後，熱火一度仍靠鮑威爾飆分穩住雙位數領先，但隨後魔術找到節奏，班恩三分球破網後帶起一波14比4攻勢追到僅1分落後，雙方此時展開激烈拉鋸，熱火方面雖然靠著米歇爾（Davion Mitchell）關鍵上籃命中，半場打完仍守住57比56領先，但魔術單節灌進39分，追分大有斬獲。

下半場開打後，魔術持續靠著班恩外線攻勢逆轉取得領先，此節打完反以6分超前。末節開打後，班恩又是個人連拿9分，幫助魔術拉開多達13分領先優勢，在班恩單節狂取15分的火力放送下，魔術完成逆轉以9分贏球，拿下NBA盃小組賽4連勝順利挺進4強。

此戰班恩24投14中，狂砍37分追平本季單場最高得分，另有6籃板、5助攻、1抄截，巧合的是，這也是班恩近6戰內第3度單場拿下37分。另外薩格斯（Jalen Suggs）20分、3籃板、4助攻、2抄截，傷癒復出的魔術一哥班凱羅（Paolo Banchero）仍在找尋比賽感覺，此戰13投5中貢獻18分、7籃板、4助攻。

苦吞4連敗的熱火方面，鮑威爾拿下全隊最高21分外帶7籃板、3助攻，希洛也有20分、7籃板、3助攻。

魔術贏球挺進本屆4強後，每位球員將至少能拿下10萬美金獎金，後續若拿下亞軍則有20萬美金，冠軍每人更將獲得50萬美金，接下來魔術4強戰將是紐約尼克與多倫多暴龍之間的勝隊。

▲班恩狂砍37分，率領魔術殺入本季「NBA盃」最終4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲班恩狂砍37分，率領魔術殺入本季「NBA盃」最終4強。（圖／達志影像／美聯社）

