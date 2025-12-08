運動雲

超越劉丞勳！　砍將張俊生53場「最速」達成UBA千分里程碑

▲中信學院得分王張俊生達成UBA生涯千分里程碑。（圖／大專體總提供）

▲中信學院得分王張俊生達成UBA生涯千分里程碑。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽持續熱戰，身為本屆得分王的中信學院大四主力後衛張俊生，在生涯第53場公開一級比賽，達成公開一級1000分里程碑，比昔日健行科大，本季TPBL職籃攻城獅選秀狀元劉丞勳的67場還快，也是自聯賽具有完整攻守數據以來，達成千分里程碑的「最速男」。

在111、112學年度為世新大學男籃成員，上季轉戰中信學院後，張俊生隨球隊自公開二級出發，並幫助球隊拿下亞軍，順利重返一級賽場。

本季張俊生在公開一級賽場展現兇猛火力，此戰面對中興大學賽前，張俊生前5戰個人得分都突破20分大關，在對上義守大學之戰更狂飆單場43分，場均27.4分也暫居本季UBA聯賽得分王。

今日對上中興大學之戰，張俊生又寫下單場26分、5助攻、5抄截，也幫助中信學院以128比61痛宰中興大學，張俊生也在公開一級的生涯第53場出賽，就完成生涯千分里程碑。

本季結束就將告別UBA舞台，張俊生透露，「接下來會以挑戰職籃為目標，包括旅外也是可能選項。」

另外，昔日光復高中時期學弟謝銘駿本季提早投入職籃舞台，張俊生則表示，「很祝福謝銘駿，如果能力有到，提早接觸職業賽場也能有更多成長空間。」

▲中信學院得分王張俊生達成UBA生涯千分里程碑。（圖／大專體總提供）

