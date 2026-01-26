WBC英國隊再添大聯盟生力軍！巨人後援投手參戰　帶弟弟入隊

▲貝克（Tristan Beck）。（圖／達志影像／美聯社）

舊金山巨人隊再添一名經典賽國手。根據《Sports Illustrated》報導，巨人後援投手貝克（Tristan Beck）透露，已決定參加3月開打的世界棒球經典賽（WBC），但他將不是代表美國隊，而是披上英國隊戰袍出賽。

報導指出，貝克出生於加州科洛納，與弟弟布蘭登（Brendan Beck）都曾就讀史丹佛大學，弟弟目前在洋基小聯盟體系發展。由於WBC允許具有血統資格的球員代表相應國家參賽，推測貝克兄弟符合英國隊資格，且參賽也需獲得球團同意。

英國隊被分在B組，將與美國、墨西哥、義大利、巴西同組競爭，分組賽全數在休士頓太空人主場大金球場（Daikin Park）進行。英國隊也安排兩場熱身賽，3月3日在鳳凰城對釀酒人、3月4日在皮奧里亞對教士；分組賽則將在3月6日起依序交手墨西哥、美國、義大利與巴西，爭取前兩名晉級淘汰賽。目前宣布投入英國的有「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）、洋基內野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）等，日本火腿外野手水谷瞬也有參賽資格，最終參戰名單受矚。。

巨人隊陣中已有多名球員確定投入本屆WBC，包括投手韋伯（Logan Webb）將代表美國隊出賽，外野手李政厚（Jung Hoo Lee）則將為南韓隊效力。至於貝克上季在大聯盟出賽31場（含1場先發），防禦率4.61；生涯3季累計71場、防禦率3.94，將在經典賽舞台迎來新的國際賽挑戰。