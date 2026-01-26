快訊／78分鐘直落二輕鬆橫掃對手　謝淑薇攜搭檔闖進澳網女雙8強

▲台灣雙打一姐謝淑薇（左）與奧絲塔朋科。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽女雙26日進行16強賽事，台灣雙打一姐謝淑薇與手拉脫維亞搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）再度提拍上陣，前一輪因為對手退賽兵不血刃晉級的台拉聯軍，此役面對大會13種子養精蓄銳，耗時78分鐘就以6比3、6比2直落二擊潰對手，闖進女雙8強。

謝淑薇本季和老搭檔奧絲塔朋科重新合拍，新年首戰布里斯本就強勢奪冠，這次在澳網兩人繼續攜手出擊，首輪就先直落二扳倒美國柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）／澳洲蓋德茨基（Olivia Gadecki），次輪對手塞爾維亞達妮洛維琪（Olga Danilovic）／奧地利波塔波娃（Anastasia Potapova）宣布退賽，也讓謝淑薇以及奧斯塔朋科不戰而勝直接晉級。

而16強賽面對大會第13種子德國西格蒙德（Laura Siegemund）／美國科寧（Sofia Kenin），謝淑薇／奧絲塔朋科首盤開賽其實打得不輕鬆，前6局打完戰成3比3平手，不過台拉聯軍第7局成功手下發球局後，第8局成功破發，第9局更是連拿4分，直接以6比3先馳得點。

次盤謝淑薇／奧絲塔朋科延續首盤氣勢，開打就雙破對手發球局、一口氣取得3比0領先，美德組合雖然在第4局回破，但台拉聯軍銳不可擋在第5局再度破發，繼續以4比1領先，第6局雙方展開激戰，經歷3次「丟士」後台拉聯軍驚險守成，美德組合雖然在第7局順利守成，但台拉聯軍最後也順利手下第8局的關鍵發球局，以6比2再下一城也挺進女雙8強。