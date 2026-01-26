怒吼真的有用嗎？韓職資深前輩分析「現在投手的情緒表現太過頭」



▲郭彬登上尹錫珉個人YouTube頻道。（圖／截自YT사이버 윤석민）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒資深投手們近期對投手丘上的情緒表現提出一番直言，曾短暫旅美的前起亞虎右投尹錫珉指出，如今部分年輕投手在比賽中的感情外露過度，強調投手最重要的是「能在關鍵局面維持冷靜與平常心」。

這段對話源自尹錫珉與斗山熊投手郭彬在自己YouTube頻道中的交流，兩人回顧去年9月，郭彬對戰SSG登陸者一戰中，於五局下解決艾瑞迪亞後怒吼慶祝的場面。當時斗山在4比0領先下陷入一、三壘失分危機，他用124公里曲球取得關鍵三振，情緒因此爆發。

郭彬坦言，早在三局面對艾瑞迪亞時，就因對方以為擊出全壘打而「慢走」，引起自己的勝負欲，「那時候有點被刺激到，所以下一打席三振他後就吼了出來。」

尹錫珉聞言後當場提醒，「不能被刺激到，應該是你刺激打者。」他以自身經驗補充，「動作太過的投手，下一局幾乎都會失分，因為平靜已被打破，心跳會加快，腎上腺素突然湧上來，那會干擾控球。」

他強調先發投手的基礎心態是「沉著而內斂」，必須讓投球重點維持在節奏與控球，而非情緒，「一旦興奮起來，很難立刻壓下去，你以為在冷靜，實際上控球已經被影響。」

尹錫珉也分享自己的例子，他曾在三振後怒吼，聽到觀眾歡呼時甚至起雞皮疙瘩，「當下甚至覺得自己很帥」，但下一局卻突然不穩，連原本能投進的球都失準，「回頭想想，問題就在當時那個慶祝動作。」

此後，他反而刻意在打者反應越大時讓自己越冷靜，「你要戲弄的是打者，站在投手丘上，要帶著王牌心態，用聰明的方式投球。」

在韓職對投手情緒表現的討論並非首次，過去韓華鷹投手教練梁相汶也曾提醒新生代強投鄭宇宙「不要笑」，強調投手在場上「笑不是餘裕，反而可能被打者看輕」。韓國棒球代表性終結者吳昇桓近期同樣談到此議題，表示「確實有些投手的情緒表達過度了」。