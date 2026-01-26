悍將不一樣！林威助證實導入PitchCom　後藤光尊上任強調自主思考

▲富邦悍將球團副領隊林威助。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將今年要「跟上科技」了！日前捕手戴培峰在國家隊集訓首度使用PitchCom，引發球迷熱議悍將何時導入，總教練林威助26日受訪證實，球隊今年就會開始使用，並將從春訓階段先讓球員試用、熟悉操作。

目前中職僅味全龍、中信兄弟與統一獅已導入PitchCom系統，悍將將成為第4支啟用的球隊。林威助表示，「我們今年也會使用，在春訓的時候就會讓大家稍微試用一下。」盼透過配球溝通系統，提升投捕間傳遞效率與比賽節奏。

悍將1月20日開訓，談到洋將報到進度，林威助指出，第一波預計2月初抵台，後續還會有第二波人選陸續到位。其中委內瑞拉籍投手「愛力戈」艾瑞克・李爾（Erick Leal）雖受母國近期政治事件影響，但目前簽證流程仍順利進行，預計將在第二波報到。

至於新任教練後藤光尊上任後的帶隊風格，林威助透露目前仍在春訓第一階段，後藤更著重基本體能與訓練要求，接下來才會逐步進入專項與實戰節奏。林威助也提到，曾在去年接觸過後藤的球員多半適應良好，而後藤特別強調讓球員「有更多自己的想法」，鼓勵選手主動檢視自身缺點與需求，理解優缺點後再針對不足加強。