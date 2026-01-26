穆塞蒂晉級澳網8強！無懼對陣10冠喬帥　霸氣喊話：要把他逼到極限

▲義大利好手穆塞蒂。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽26日進入第9日角逐，男單第5種子、義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）在16強面對世界排名第10的美國名將弗里茲（Taylor Fritz），在經過超過2小時苦戰，以6比2、7比5、6比4直落三盤奪下勝利，這也是穆塞蒂生涯首度殺入澳網8強，並達成在四大滿貫賽事至少進入8強成就，不過下一戰他就要碰上澳網男單10冠王喬科維奇（Novak Djokovic），他說自己抱持尊敬但卻無所畏懼的心態來面對，「每次對決都是一堂課，我會努力把他逼向極限。」

穆塞蒂首盤就率先在第5局完成破發，並在第7局二度破掉弗里茲發球局，隨後以「Love game」保發成功，以6比2先拔頭籌。第二盤雙方陷入拉鋸，前10局各自保發互不相讓，關鍵出現在第11局，穆塞蒂頂住壓力完成致命破發，並在第12局連下4分保發，以7比5再下一城。

進入第三盤，穆塞蒂開局便連破帶保取得2比0領先，並在第10局的發球勝賽局中，以直落4分的強勢保發鎖定勝局，將雙方交戰紀錄改寫為4勝3負。

發球是穆塞蒂今日贏球的最大武器，他全場狂飆13記Aces球，一發得分率高達84%，且成功挽救了全場僅有的2個破發點，他也認為發球與進攻侵略性的提升是能在硬地突破的關鍵，「我嘗試在正手進攻方面更積極，利用球路變化來指揮比賽。這可能是我職業生涯中Ace球表現最好的比賽之一，能進入8強感覺就像夢想成真。」

憑藉這場勝利，23歲的穆塞蒂達成在四大滿貫（澳網、法網、溫網、美網）中均闖入8強的成就，而這場勝利對穆塞蒂來說更難能可貴的是他長期教練塔爾塔里尼（Simone Tartarini）因母親過世返回義大利，加上體能教練也因健康因素離隊，對此穆塞蒂感性表示，雖然教練不在場，但心與他同在，「我覺得自己在場上更成熟了，這場勝利也是為了他們而打。」

穆塞蒂在8強賽將對陣尋求衛冕的10屆冠軍喬科維奇（Novak Djokovic），喬科維奇因捷克新星門希克（Jakub Mensik）腹肌拉傷退賽而獲得額外的休息時間，儘管雙方過去10場交手，穆塞蒂僅在2023年蒙地卡羅大師賽取過得1勝，但他仍展現出無所畏懼的態度：「每一次對決對我來說都是一堂課，能與最偉大的球員競爭是莫大的榮幸，我覺得自己已經準備好，努力將他逼向極限。」

