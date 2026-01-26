27所學校共襄盛舉！藍鵲盃袋棍球賽登場　見證基層種子發芽

運動雲

▲一年一度藍鵲盃袋棍球賽，是新生代球員初試啼聲的舞台。（圖／袋棍球協會提供）

▲一年一度藍鵲盃袋棍球賽，是新生代球員初試啼聲的舞台。（圖／袋棍球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

一年一度的「藍鵲盃袋棍球賽」將於1月27日至1月29日，在國立體育大學足球場熱鬧登場，作為全台新生代球員專屬的「初戰舞台」，藍鵲盃特別鎖定球齡2年以下的球員，旨在讓這群熱血新秀在沒有勝負壓力的氛圍中，盡情體驗比賽的刺激，並透過豐富活動感受袋棍球獨有的運動魅力。

本屆賽事吸引了來自全台27所學校、近250名球員共襄盛舉。其中，來自高雄的大寮國中與臺中的華盛頓高中，均為首度帶領隊員踏上藍鵲盃的草地。對這群初學者而言，這不僅是一場比賽，更是他們穿上裝備、握起球棍後，校史意義非凡的第一場正式大賽。

基層推廣的種子也在各地悄悄發芽。過去以男子隊見長的臺東高商，本屆特別參加女子項目，加上臺東女中眾多新血的投入，展現出臺東地區女子袋棍球運動正充滿活力地向上發展，讓更多孩子愛上這項結合速度與技巧的運動。

為了讓新秀們更紮實地領略袋棍球的樂趣，藍鵲盃除了正式賽事，更安排了「技術工作坊」與「技術挑戰賽」。賽前的工作坊由專項教練親自帶領，用淺顯易懂的方式傳授動作訣竅，幫助球員在場上實踐所學。而本屆「技術挑戰賽」則強調對抗中的自我突破，無論是挑戰個人數據，還是與隊友並肩作戰的團體關卡，都旨在讓球員在汗水中收穫成就感。

藍鵲盃袋棍球賽是臺灣優秀球員成長的起點，許多如今站上國際舞台的中華隊球員，當初也都是在藍鵲盃開啟了他們的運動生涯。中華民國袋棍球運動協會誠摯邀請各位家長與朋友們，在1月27日至1月29日來到國立體育大學足球場，給予這群勇敢跨出第一步的新生代球員最溫暖的鼓勵，一同見證袋棍球在臺灣最純粹的時刻。

▲袋棍球協會期待球員們能夠在賽事中學習進步，成為為來中華隊的基底。（圖／袋棍球協會提供）

▲袋棍球協會期待球員們能夠在賽事中學習進步，成為為來中華隊的基底。（圖／袋棍球協會提供）

關鍵字： 袋棍球藍鵲盃新生代體育賽事臺灣

楊銘威幫柯震東宣傳　陳漢典床上＂功夫＂好一點

