洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

▲Jonathan Loaisiga。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基確定不會在2026賽季留下資深右投洛艾西加（Jonathan Loaisiga）；隨著球團拒絕執行價值500萬美元的球隊選擇權，這名效力洋基長達8個大聯盟賽季的投手，也正式結束在條紋軍團的生涯。

31歲的洛艾西加近日在個人社群平台發表長文，向洋基與球迷深情告別；他在文中坦言，離開洋基等同於為人生中極其重要的一章畫下句點。

洛艾西加寫道：「向紐約洋基道別，意味著關上我人生中非常重要的一個篇章，這段時光充滿挑戰、成長，以及我將永遠珍藏的時刻。」

他也特別向球迷致謝，感性表示：「首先，我想感謝洋基球迷給予我的所有支持；成為來自我國、第一位透過這個組織登上大聯盟的球員，對我而言意義非凡，言語難以形容。」

洛艾西加進一步提到，這段旅程帶給他的不僅是棒球層面的成就，「正因如此，我由衷感謝這份支持、信任、團隊合作與承諾，讓每一天都值得付出；除了隊友之外，我也遇見了許多了不起的人，他們在我的旅程中留下了深遠的印記。」

他也逐一向球團內部人員致謝：「感謝球團前線辦公室的所有人，感謝我在小聯盟與大聯盟期間的每一位教練，感謝醫療團隊，特別是Tim與Alfonso，感謝休息室工作人員與保全人員，以及所有曾參與我成長與我成為一名洋基過程中的每一個人。」

對於未來，洛艾西加坦言即將迎接新挑戰，但離開時心中充滿感激與驕傲，「我即將展開新的挑戰，但我帶著感激與驕傲離開；我祝福大家一切順利、持續成功，並在未來取得更多偉大的成就，由衷的感謝你們。」

洛艾西加自2016年起效力洋基體系，累積在大聯盟出賽193場，包含2024年賽季登板30場，為自2022年以來最多；他上季繳出4.25防禦率，為2019年後新高，整體表現與健康狀況，也成為洋基未執行選擇權的關鍵因素。

目前洛艾西加已與亞利桑那響尾蛇隊簽下小聯盟合約，儘管這並不代表其大聯盟生涯畫下句點，但仍須重新競爭名單席次，挑戰不小。