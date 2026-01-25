板凳奇兵建功！新北國王15記三分彈轟炸　終結攻城獅6連勝

▲新北國王斬斷新竹攻城獅6連勝。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL例行賽25日由新竹御嵿攻城獅主場迎戰新北國王。攻城獅近期狀態火燙，適逢「南港輪胎萊恩尼爾大舞廳」主題週第2天，吸引了5,559位獅紫軍進場助陣。然而，儘管攻城獅在第三節曾發動猛烈反撲一度逆轉，最終仍難敵新北國王團隊15記三分球的狂轟濫炸，最終國王終場以94比87帶走勝利，攻城獅6連勝也遭到終結。

首節新北國王反客為主，開場即展現強大團隊火力，國王洋將傑登展現高效得分能力單半場狂轟20分，搭配奧帝適時貢獻10分，半場結束國王以53比46領先攻城獅。易籃後，攻城獅發動絕地大反擊，在洋將德魯連續命中三分球的帶領下，打出一波13比3的攻勢強勢逆轉戰局。關鍵時刻，國王總教練洪志善大膽起用板凳球員，林彥廷與熊祥泰接連在三分線外開火，搭配奧帝長程砲火支援，瞬間澆熄地主反撲氣焰，帶著7分領先進入決賽節。

▲新北國王傑登。（圖／TPBL提供）

最末節攻城獅雖靠著曾柏喻底角三分球一度追至5分差，但國王始終維持穩定的防守韌性，隨著攻城獅幾次關鍵空檔投射失準，國王成功在讀秒階段守住勝果，以7分差在客場奪下勝利。

賽後國王總教練洪志善點出贏球關鍵在於「板凳力量」，他表示：「贏球關鍵在於板凳球員在下半場跳出來，因為在第三節一開賽的時候，先發狀態不是很好，所以板凳球員的表現改變了下半場的走勢。」下半場外線手感火燙的熊祥泰說：「我只是在困境中展現信心，專注於每一次出手，我知道自己能投進，這一切都源於教練團給我的信心支持。」

▲新北國王熊祥泰。（圖／TPBL提供）

而此役因為沃許本缺陣，國王也開箱新洋將飛米，他繳出10分14籃板「雙十」成績，賽後受訪他表示自己的首要任務就是鞏固禁區，很開心團隊能展現凝聚力贏球。

攻城獅總教練威森（Milan Vasojević）遺憾表示，第三節讓對方獲得太多外線空檔，「今天球員們都拚盡全力，我們在第三節讓對方有太多空檔機會，而且國王隊今天外線手感非常優異，對方打出一場很全面的比賽。賽季還很長，我們會持續修正迎戰下一場比賽。」

繳出11分、7助攻的曾柏喻則直言：「我認為我們今天的專注度有些下滑，背靠背的主場出賽充滿挑戰，下半場我們創造了很多空檔機會，可惜沒有把球投進，我們必須再加緊練習。」