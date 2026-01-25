昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

▲Bobby Miller。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇右投米勒（Bobby Miller）近日傳出可能轉戰同城對手洛杉磯天使；根據美媒《Clutch Points》報導指出，天使的建隊方向與現階段時機，與米勒的條件高度契合，轉隊傳聞因而浮上檯面。

米勒是道奇於2020年選秀首輪指名的潛力右投，2023年迎來大聯盟初登板便站穩先發輪值，單季繳出11勝4敗的成績，迅速被外界視為道奇未來王牌之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過自2024年起，米勒因右肩發炎等傷勢影響，出賽數大幅下滑，上季僅登板2場，防禦率高達12.60，表現與期待出現明顯落差。

目前道奇先發投手群戰力充足，輪值深度幾乎沒有破口，也讓米勒多次被點名為潛在交易人選；《Clutch Points》分析指出，對天使而言，「時機」與「需求」同樣關鍵，在總經理米納西安（Perry Minasian）主導下，球團管理層已展現願意為追求上限而承擔風險的態度，特別是在先發投手布局上。

報導提到，天使近年嘗試引進羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）與馬諾亞（Alek Manoah），正是重視潛力上限、而非單純安全牌的具體展現，而米勒正好符合這樣的戰略方向，且不需在薪資結構上做出過多讓步。

此外，天使現任投手教練馬達克斯（Mike Maddux）的存在，也被視為關鍵因素之一；馬達克斯的執教風格，特別適合近年容錯率下降的力量型投手，強調簡化動作與穩定重複執行，文中也分析，米勒過去的掙扎並非體能衰退，而是來自投球節奏與控球層面的問題。

馬達克斯是名人堂投手Greg Maddux的哥哥，以調教投手見長；本季正式加入天使教練團後，是否能成為米勒重返軌道的關鍵推手，備受關注。