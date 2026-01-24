運動雲

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇隊山本由伸24日出席東京都內舉行的談話活動，他分享自己在大聯盟度過第2個賽季後的真實生活與心境；山本不僅談到美日職棒在環境與制度上的巨大差異，更罕見坦言，自己在隊中竟產生了「劣等感」，直呼同隊球星的體力與練習量都到了「怪物等級」。

活動中，一名現場的棒球少女向山本提問：「到大聯盟之後，最讓你感到驚訝的是什麼？」

對此山本直言：「該說是一切的規模都不一樣吧，當然大家常提到的是選手的力量，不過如果不是技術層面的話，果然還是生活層面；像是移動時搭乘的飛機全部都是包機，所有的支援都非常完善，能夠稍微再快一點移動，然後立刻休息，目的就是為了讓選手在下一場比賽能以最好的狀態上場，我覺得他們對於每一場比賽所投注的心力，真的完全不一樣。」

儘管大聯盟賽季移動距離長、行程緊湊，山本卻驚訝發現隊友們的精神狀態始終保持在高檔水準；他透露：「（在美國國內的）移動其實很辛苦，但即便如此，選手們還是超級有精神，就連在移動的飛機裡，也會吵吵鬧鬧的，」接著他苦笑補充：「我就算在飛機上睡得非常多，感覺還是比大家沒精神。」

不只體力，山本也對一流球員的練習態度感到震撼；「到了球場之後，大家又是滿身大汗的在練習，一流的選手真的都在拼命練；就技術層面來說，我真的很驚訝，一流的隊友們竟然會練到這種程度，當然他們有天分、有感覺，但居然還會練這麼多，真的嚇了一跳。」

此外，山本也分享日、美職棒在先發投手作息上的不同；在日本先發投手通常會依照自己登板的日程，與球隊本隊分開行動；但在大聯盟，先發投手基本上會一路待在板凳到比賽結束，移動時也是全隊一起行動。


他坦言：「一開始果然會覺得非常疲累，但這種事意外地也會慢慢習慣；最重要的是，大家真的都超級有精神，所以自己也只能跟著撐過去吧。」

當活動主持人、前日本火腿球員杉谷拳士詢問「隊上誰最有精神」時，山本毫不猶豫回答：「是大家啦，我是最沒精神的那個，已經不只是受到刺激，甚至有點像是受到衝擊，總覺得只有自己在累，」至於隊內的氣氛製造者，他最後點名赫南德茲（Kiké Hernández）笑說：「他可能是最有精神的一個。」

