史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

▲Tarik Skubal。（圖／達志影像／美聯社）

▲Tarik Skubal。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）在休賽季一度成為交易市場焦點，不過隨著春訓即將展開，相關談判內幕也逐漸浮上檯面；根據美媒披露，紐約洋基與紐約大都會雖曾積極接觸老虎，但最終都因老虎開出的「天價回報」選擇退場。

史庫柏目前合約僅剩最後一年球隊控制權，老虎若選擇留下他，明年恐面臨白白流失的風險，因此在休賽季評估交易選項，被外界視為合理操作；老虎棒球事務總裁哈里斯（Scott Harris）也確實在整個冬天傾聽各隊報價。

隨著局勢逐漸明朗，史庫柏新球季高機率續披老虎戰袍，《紐約郵報》名記者海曼（Jon Heyman）也揭露談判破局關鍵。

海曼指出，洋基與大都會皆參與史庫柏爭奪戰，但很快就意識到無法承受老虎的開價；他在報導中直言：「史庫柏是超級頂尖的投手，如果老虎選擇出人意料地交易他，他們完全有權利期待一個巨大的回報，在短暫的談判後，洋基與大都會很快就明白，他們根本沒有機會。」

根據報導，若是大都會，回報中勢必包含頭號新秀之一麥克林（Nolan McLean）；至於洋基方面，老虎點名要求農場頭號新秀隆巴德二世（George Lombard Jr.）、萊斯（Ben Rice）與施特利特（Cam Schlittler）。

即便史庫柏實力頂尖，但各隊普遍不願為一名僅剩一年控制權的「租借型投手」掏空整個農場系統，這也成為交易談判難以推進的現實因素。

隨著史庫柏留隊態勢底定，老虎接下來的操作方向也受到關注。球團是否能在他身邊補進更多投手戰力，將取決於仲裁結果，以及是否能騰出約1300萬美元的薪資空間。

近期老虎被點名曾與吉奧里托（Lucas Giolito）、巴西特（Chris Bassitt）與馬丁尼茲（Nick Martinez）等投手傳出連結，皆被視為補強輪值深度的潛在人選。

不過，對老虎球迷而言，現實恐怕相當殘酷，即便史庫柏未在今年被交易，這位美聯賽揚獎得主很可能只剩最後1年在「汽車城」亮相；未來管理層是否能提前為2026年布局，仍有待觀察。

關鍵字： 紐約洋基MLB

