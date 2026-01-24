運動雲

快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」寫聯盟新高　42分狂勝海神

▲特攻林韋翰、貝奇、阿巴西、曾文鼎。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻林韋翰單場傳出14次助攻，幫助球隊轟下133分大勝海神。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

即便開賽一度陷入4比17大幅落後，但新北中信特攻24日在主場打出一場「瘋狂進攻秀」！全場團隊投進19顆三分球，「控球魔術師」林韋翰只打3節就有單場14助攻寫下聯盟次佳紀錄，在4人得分突破20分大關情況下，特攻最終133比91擊潰高雄全家海神，「單場133分」也寫下TPBL職籃歷史單場單隊新高得分紀錄。

海神今日北上踢館特攻主場，開賽「南霸天」氣勢如虹，打出一波17比4猛攻，特攻開賽一度手感迷航失準，前9投僅2中，隨後特攻雖然縮小落後來到個位數，但胡瓏貿再度三分冷箭破網穩住領先優勢，不過特攻靠著貝奇三分球追分，首節打完海神以30比24領先。

次節特攻開局雖然一度呈現亂流，但曾文鼎、貝奇連續外線建功，隨後阿巴西、林韋翰連續強勢切入，讓特攻打出11比0攻勢，逆轉6分超前領先。

▲特攻林韋翰、貝奇、阿巴西、曾文鼎。（圖／TPBL職籃提供）

▲「黑豹」阿巴西此戰也轟下25分。（圖／TPBL職籃提供）

隨後特攻持續擴大領先來到10分，阿巴西、貝奇聯手單節特攻狂轟37分，林韋翰更是在前3節就傳出多達14次助攻，讓特攻3節打完取得99比75的大幅領先。

末節海神狀態持續低迷，落後比分來到42分之多，特攻換上替補陣容出擊，最終就以133比91大勝贏球。

特攻全場以馬可拿下29分、9籃板最佳，阿巴西25分、3抄截，內馬23分、6籃板、3助攻、3抄截，貝奇則有21分、3籃板、4助攻，三分球9投5中，林韋翰只打3節就有6分、14助攻、2抄截，與聯盟單場最高15次助攻紀錄擦身而過。

慘輸42分的海神方面，新洋將奧迪傑首秀拿下29分、8籃板，陳懷安15分、5助攻、2抄截。

特攻全場狂轟133分，也刷新聯盟單隊單場新高得分，原紀錄為福爾摩沙夢想家所創下的128分。

▲特攻林韋翰、貝奇、阿巴西、曾文鼎。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻射手貝奇此戰也有21分，包含5記三分球貢獻。（圖／TPBL職籃提供）

