東區霸主活塞倒了！　遭火箭「死神」杜蘭特轟32分擊墜

記者杜奕君／綜合報導

本季開打後，戰績一路在東區長紅居龍頭大位的底特律活塞，24日在主場迎戰休士頓火箭來訪卻是踢到鐵板，火箭近況最為火燙的「死神」杜蘭特（Kevin Durant）展現沙場老將氣勢，全場狂轟32分、7籃板，連兩戰個人得分突破30分大關，也率領火箭最終111比104撂倒東區霸主，火箭拿下近5戰內第4勝。

目前排名西區第4位火箭，今日與東區龍頭活塞今日碰頭，兩隊在上半場戰成52比52形成激戰，不過第3節火箭謝帕德（Reed Sheppard）個人獨拿10分帶領下，一波34比20猛攻徹底壓過地主活塞，取得雙位數領先優勢。

但活塞末節迅速回神，一波11比1攻勢，一度追到僅4分差，不過火箭隨即靠著小史密斯（Jabari Smith Jr.）三分彈，加上主戰長人森根（Alperen Sengun）跳投得手，又穩定拉開9分超前。

隨後活塞仍持續嘗試追近比分，但此戰手感最火燙的杜蘭特再度施展招牌死神跳投，也幫助火箭最終7分之差勝出。

火箭全場以杜蘭特砍下32分、7籃板、3助攻最佳，這也是他近5戰內第3度個人得分飆破30分大關，此戰他也成為NBA史上三分球命中數榜第11名好手。森根砍下19分、5助攻、2抄截，湯普森（Amen Thompson）15分、9籃板、7助攻、2抄截，謝帕德替補貢獻18分。

主場失守的活塞方面，「小魔獸」杜倫（Jalen Duran）拿下18分、7籃板，本季站上明星賽先發活塞少主康寧漢（Cade Cunningham）此戰則僅有12分、8助攻、2抄截，還發生6次失誤。

▲火箭杜蘭特砍下32分，率隊撂倒東區龍頭活塞。（圖／達志影像／美聯社）