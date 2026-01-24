運動雲

>

東區霸主活塞倒了！　遭火箭「死神」杜蘭特轟32分擊墜

記者杜奕君／綜合報導

本季開打後，戰績一路在東區長紅居龍頭大位的底特律活塞，24日在主場迎戰休士頓火箭來訪卻是踢到鐵板，火箭近況最為火燙的「死神」杜蘭特（Kevin Durant）展現沙場老將氣勢，全場狂轟32分、7籃板，連兩戰個人得分突破30分大關，也率領火箭最終111比104撂倒東區霸主，火箭拿下近5戰內第4勝。

目前排名西區第4位火箭，今日與東區龍頭活塞今日碰頭，兩隊在上半場戰成52比52形成激戰，不過第3節火箭謝帕德（Reed Sheppard）個人獨拿10分帶領下，一波34比20猛攻徹底壓過地主活塞，取得雙位數領先優勢。

但活塞末節迅速回神，一波11比1攻勢，一度追到僅4分差，不過火箭隨即靠著小史密斯（Jabari Smith Jr.）三分彈，加上主戰長人森根（Alperen Sengun）跳投得手，又穩定拉開9分超前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後活塞仍持續嘗試追近比分，但此戰手感最火燙的杜蘭特再度施展招牌死神跳投，也幫助火箭最終7分之差勝出。

火箭全場以杜蘭特砍下32分、7籃板、3助攻最佳，這也是他近5戰內第3度個人得分飆破30分大關，此戰他也成為NBA史上三分球命中數榜第11名好手。森根砍下19分、5助攻、2抄截，湯普森（Amen Thompson）15分、9籃板、7助攻、2抄截，謝帕德替補貢獻18分。

主場失守的活塞方面，「小魔獸」杜倫（Jalen Duran）拿下18分、7籃板，本季站上明星賽先發活塞少主康寧漢（Cade Cunningham）此戰則僅有12分、8助攻、2抄截，還發生6次失誤。

▲火箭杜蘭特砍下32分，率隊撂倒東區龍頭活塞。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭杜蘭特砍下32分，率隊撂倒東區龍頭活塞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA杜蘭特火箭活塞康寧漢

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

湖人看上鵜鶘防守大鎖瓊斯　嘗試交易首輪射手柯奈特卻乏人問津

湖人看上鵜鶘防守大鎖瓊斯　嘗試交易首輪射手柯奈特卻乏人問津

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

「豹達桃園」校園巡迴　雲豹一哥高錦瑋改當總教練與學童互動

「豹達桃園」校園巡迴　雲豹一哥高錦瑋改當總教練與學童互動

最強黑馬！戚又仁挺進印尼大師賽男單4強　台灣一哥周天成止步8強

最強黑馬！戚又仁挺進印尼大師賽男單4強　台灣一哥周天成止步8強

金童唐西奇轟32分11籃板　湖人26分大逆轉差一步不敵快艇

金童唐西奇轟32分11籃板　湖人26分大逆轉差一步不敵快艇

超暖心攻城獅！　為死忠鐵粉送上隊史首張「終身季票」

超暖心攻城獅！　為死忠鐵粉送上隊史首張「終身季票」

對手驚傳退賽！　謝淑薇不戰而勝挺進澳網女雙16強

對手驚傳退賽！　謝淑薇不戰而勝挺進澳網女雙16強

休息18小時提拍再戰！　吳芳嫺挺進澳網女雙16強平個人最佳紀錄

休息18小時提拍再戰！　吳芳嫺挺進澳網女雙16強平個人最佳紀錄

難救！咖哩大神柯瑞狂砍38分無用　勇士末節崩盤慘吞2連敗

難救！咖哩大神柯瑞狂砍38分無用　勇士末節崩盤慘吞2連敗

美媒爆料仍想離開勇士　庫明加今戰獨行俠驚傳腳踝傷勢退場

美媒爆料仍想離開勇士　庫明加今戰獨行俠驚傳腳踝傷勢退場

【停紅燈下一秒全撞飛】轎車突然暴衝　機車騎士全傻眼！

熱門新聞

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史庫柏要價過高讓洋基選擇退場

2暴龍密謀驚天交易　薩波尼斯可能加盟

3洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼

4溫班亞馬26分5阻攻　創NBA第一神紀錄

5戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

最新新聞

1東區霸主活塞倒了　遭火箭KD轟32分擊墜

2紅雀重建看見曙光！5新秀擠進百大

3湖人想交易　看上鵜鶘防守大鎖瓊斯

4史庫柏交易內幕曝光

5阿隆索談球隊新文化：新金鶯之道

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD

【直衝銀行】三立採訪車撞進彰化銀行　「10人輕重傷」送醫搶救中
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366