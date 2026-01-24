雲霄飛車3盤大戰！斯威雅蒂澳網闖16強　將對上地主女單最後希望

▲Iga Swiatek。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

波蘭前球后、大會女單第2種子斯威雅蒂（Iga Swiatek）24日在澳洲網球公開賽第3輪歷經一場宛如雲霄飛車般的3盤激戰後，成功挺進16強；她以6比1、1比6、6比1擊敗第31種子卡琳斯卡婭（Anna Kalinskaya），全場耗時1小時44分鐘，展現調整能力與關鍵時刻的穩定度。

此役盤勢劇烈擺盪，首盤斯威雅蒂幾乎完美發揮，發球局20分中拿下17分，僅花24分鐘便以6比1先下一城；卡琳斯卡婭在開盤發球局一度握有局點，卻因連續反拍失誤遭破發，也讓首盤節奏迅速倒向斯威雅蒂。

第2盤風雲變色。卡琳斯卡婭在盤間接受背部醫療暫停後狀態明顯回升，擊球更為果斷精準；她首盤僅3記致勝球，次盤暴增至10記，其中在4比1領先時的關鍵發球局，成功化解斯威雅蒂3個破發點，最終以6比1扳回一城。

24 minutes. 6-1. Iga Swiatek.



Did someone say speeeed? ???? pic.twitter.com/ObRJ6uRKy8 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2026

決勝盤中斯威雅蒂迅速穩住陣腳，重新拉高比賽強度，一口氣取得5比0領先，整盤未讓對手拿到任何局點；雖然卡琳斯卡婭在最後一局與她多次纏鬥、形成4度40平，但斯威雅蒂仍以一記壓線正拍致勝球兌現第2個賽末點，成功收下比賽。

這場勝利是斯威雅蒂8度參加澳網以來，第6度晉級16強；下一輪她將對上地主最後希望、同時也是本屆澳網僅存的會外賽選手，世界排名168名的英格麗斯（Maddison Inglis）。

英格麗斯在會外賽首輪曾化解兩個賽末點驚險晉級，第3輪則因大坂直美因左腹部傷勢退賽，以不戰而勝方式挺進16強；這將是斯威雅蒂首度在澳網對上澳洲選手，不過她過去曾在2021年阿德雷德站第2輪以6比1、6比2擊敗英格麗斯，並一路奪下生涯首座硬地冠軍。

Iga Swiatek after beating Anna Kalinskaya to reach Australian Open R16



“Do you wanna talk about the two sets you win or the one set you lost? It’s up to you”



Iga: “I can talk about both . It’s not surprising for me because I know Anna can play amazing tennis. On the other… pic.twitter.com/rLcPkbSApe — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 24, 2026

值得一提的是，卡琳斯卡婭此役被視為斯威雅蒂潛在的「地雷型」對手；她侵略性十足的平擊打法，曾在2024年杜拜站4強賽擊敗斯威雅蒂，去年美網第3輪也以6比7（2）、4比6緊咬比分落敗。

此外，她在本屆澳網前的熱身賽中，也分別在布里斯本與阿德雷德，將佩古拉（Jessica Pegula）與姆博科（Victoria Mboko）逼入3盤大戰，狀態不容小覷。

賽後斯威雅蒂對這場考驗並不感到意外，她表示：「這對我來說並不意外，因為我知道安娜可以打出非常出色的網球；另一方面，她也承擔了很多風險，所以有時也會開始失誤，我只是希望在自己有機會、對方回球較慢的時候，仍然保持主動、對她施壓，我不覺得自己第2盤打得比較差，我感覺只是她把第一盤出界的那些球，第二盤全都打進來了。」