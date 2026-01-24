雲霄飛車3盤大戰！斯威雅蒂澳網闖16強　將對上地主女單最後希望

▲Iga Swiatek。（圖／達志影像／美聯社）
波蘭前球后、大會女單第2種子斯威雅蒂（Iga Swiatek）24日在澳洲網球公開賽第3輪歷經一場宛如雲霄飛車般的3盤激戰後，成功挺進16強；她以6比1、1比6、6比1擊敗第31種子卡琳斯卡婭（Anna Kalinskaya），全場耗時1小時44分鐘，展現調整能力與關鍵時刻的穩定度。
此役盤勢劇烈擺盪，首盤斯威雅蒂幾乎完美發揮，發球局20分中拿下17分，僅花24分鐘便以6比1先下一城；卡琳斯卡婭在開盤發球局一度握有局點，卻因連續反拍失誤遭破發，也讓首盤節奏迅速倒向斯威雅蒂。
第2盤風雲變色。卡琳斯卡婭在盤間接受背部醫療暫停後狀態明顯回升，擊球更為果斷精準；她首盤僅3記致勝球，次盤暴增至10記，其中在4比1領先時的關鍵發球局，成功化解斯威雅蒂3個破發點，最終以6比1扳回一城。
決勝盤中斯威雅蒂迅速穩住陣腳，重新拉高比賽強度，一口氣取得5比0領先，整盤未讓對手拿到任何局點；雖然卡琳斯卡婭在最後一局與她多次纏鬥、形成4度40平，但斯威雅蒂仍以一記壓線正拍致勝球兌現第2個賽末點，成功收下比賽。
這場勝利是斯威雅蒂8度參加澳網以來，第6度晉級16強；下一輪她將對上地主最後希望、同時也是本屆澳網僅存的會外賽選手，世界排名168名的英格麗斯（Maddison Inglis）。
英格麗斯在會外賽首輪曾化解兩個賽末點驚險晉級，第3輪則因大坂直美因左腹部傷勢退賽，以不戰而勝方式挺進16強；這將是斯威雅蒂首度在澳網對上澳洲選手，不過她過去曾在2021年阿德雷德站第2輪以6比1、6比2擊敗英格麗斯，並一路奪下生涯首座硬地冠軍。
值得一提的是，卡琳斯卡婭此役被視為斯威雅蒂潛在的「地雷型」對手；她侵略性十足的平擊打法，曾在2024年杜拜站4強賽擊敗斯威雅蒂，去年美網第3輪也以6比7（2）、4比6緊咬比分落敗。
此外，她在本屆澳網前的熱身賽中，也分別在布里斯本與阿德雷德，將佩古拉（Jessica Pegula）與姆博科（Victoria Mboko）逼入3盤大戰，狀態不容小覷。
賽後斯威雅蒂對這場考驗並不感到意外，她表示：「這對我來說並不意外，因為我知道安娜可以打出非常出色的網球；另一方面，她也承擔了很多風險，所以有時也會開始失誤，我只是希望在自己有機會、對方回球較慢的時候，仍然保持主動、對她施壓，我不覺得自己第2盤打得比較差，我感覺只是她把第一盤出界的那些球，第二盤全都打進來了。」
