高中木聯／先與台鋼科大練兵　台東體中延長賽擊敗興大附農

▲東體展韌性8局搶勝。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

高中木棒聯賽24日開打，台東體中與興大附農在第一階段首戰一路鏖戰至延長賽才分出勝負。東體在8局上靠湯宇哲代打敲出二壘安打帶動攻勢，單局灌進6分奠定勝基，終場以8比6力退興大附農，旗開得勝。

兩隊前7局呈現低比分拉鋸戰，興大附農在4、5兩局各攻下1分，台東體中則在6局上追平比數。正規7局打完雙方2比2，戰線延長並採「突破僵局制」。

延長賽8局上台東體中先攻，湯宇哲二壘安打先送回2分，1出局後再連續敲出3支安打，並藉由對手失誤與四死球擴大攻勢，單局一口氣拿下6分。8局下興大附農也不放棄，利用2支安打與1次失誤追回4分，不過台東體中後援投手曾睿豪在關鍵時刻送出再見三振，成功鎖住勝局。

台東體中總教練陳峰岳表示，球隊先前雖到高雄與台鋼科大打練習賽，但正式比賽氛圍仍不同，首戰球員略顯慢熱，「還好大家有咬住戰局，展現韌性。」此役左投曾睿豪後援4.1局失5分（僅1分自責），陳峰岳指出，他是陣中最穩定的投手，加上對手左打者較多，因此讓他登板。不過曾睿豪投到後段手指破皮影響控球，「不然表現還可以更好。」

致勝功臣湯宇哲以替補身分上場建功，陳峰岳透露，當下原本下達短打戰術，但球數已經兩好球，因此改讓他正常攻擊。湯宇哲近期狀況不理想才未排上先發，平時多擔任中後段棒次，這一擊也成為比賽轉折點。

湯宇哲賽後表示，短打未成後不想輕易出局，「至少要推進。」他觀察對方下勾投手可能會以偏低的變化球進攻，因此提前設定球路，「還好有貢獻。」他也坦言近期狀況起伏與心態有關，因求好心切想拚出成績、爭取理想大學；若有機會，也希望未來能挑戰投入中職選秀。

陳峰岳也提到，今年台東體中陣容以高三生為主，報名名單中僅有1名高一生，球隊本屆目標先設定挺進8強。