補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

▲Michael Siani。（圖／達志影像／美聯社）

▲Michael Siani。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊近日宣布，從洛杉磯道奇的讓渡名單中，認領26歲外野手席亞尼（Michael Siani）；為了騰出40人名單空間，洋基同時將右投手奧特（Kaleb Ort）指定讓渡。

席亞尼在2025年球季曾效力於聖路易紅雀，共出賽19場，打擊率為2成35，選到2次保送、跑回4分，主要擔任中外野防區，共出賽17場，其中5場先發。

不過席亞尼2025大多時間待在3A曼菲斯，合計出賽101場，打擊率2成09，繳出8支全壘打、12支二壘安打、4支三壘安打，貢獻41分打點，並跑回64分，另有50次保送與28次盜壘，展現一定的速度與選球能力；守備方面，他在小聯盟3個外野位置皆有出賽紀錄，其中以中外野為主。

回顧大聯盟生涯，席亞尼過去4個球季先後效力於辛辛那提紅人（2022-23）與聖路易紅雀（2023-25），累積160場出賽，生涯打擊率2成21，敲出76支安打，包括2支全壘打，另有21次盜壘，防守端同樣具備多守位彈性，以中外野出賽最多。

席亞尼2018年第4輪被紅人隊選中。2023年8月31日遭紅人指定讓渡後，被紅雀認領；2025年11月再被亞特蘭大勇士撿走，但同年12月又遭指定讓渡，隨後轉至道奇，如今再度透過讓渡名單轉戰洋基。

至於被洋基指定讓渡的奧特為右投手，曾在大聯盟擔任中繼角色；球團此舉顯示洋基希望透過補進具備守備與跑壘能力的外野手，進一步強化名單深度，席亞尼未來是否能在競爭激烈的洋基外野站穩腳步，仍有待觀察。

關鍵字： 紐約洋基MLB



