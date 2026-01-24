台灣世界少棒聯盟宣布年度五大賽事　續寫威廉波特奪冠新篇章

▲LLB總部今年特別製作少棒世界冠軍紀念球員卡給東園國小。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／台北報導

「台灣世界少棒聯盟」（TLLB）於1月24日（六）舉辦「115年TLLB年度餐會」。TLLB理事長黃英華表示，新的一年將持續與各單位攜手合作，提供更多舞台讓選手盡情發揮，讓更多孩子能在棒球路上被看見、被支持。

餐會現場特別邀請2025年勇奪世界少棒聯盟（LLB）世界冠軍的東園國小，以及中山國中代表團隊與現場嘉賓齊聚一堂，共同回顧114年台灣基層棒球在國際賽場上的光輝時刻，並正式揭曉115年TLLB年度賽事規劃。此外，去年以宣傳大使身分參與全國社區棒球大賽宣傳片拍攝的職棒球星陳鏞基，也到場以自身經驗鼓勵孩子勇敢追夢、面對挑戰。

東園國小少棒隊日前勇奪台灣睽違29年的威廉波特少棒賽世界冠軍。為表彰這項榮耀，LLB總部特別請美國知名球員卡公司TOPPS，比照美國職棒大聯盟球員卡規格等級，為選手特別製作威廉波特世界少棒冠軍「紀念球員卡」，並由黃英華理事長親自頒發給教練團與選手。

剛拿下威廉波特冠軍的東園國小總教練賴敏男表示：「冠軍背後有很多人的幫忙，希望支持棒球的人繼續努力。」中山國中總教練藍文權也說：「感謝贊助商圓夢，這是球員一生難忘的事，我們秉持同樣精神繼續努力。」

同時，為感謝長期支持少棒運動的夥伴中華電信，現場也頒贈「贊助商榮譽球員卡」予中華電信林文智執行副總，感謝企業成為台灣少棒奪冠路上最堅強的後盾。

去年度擔任全國社區棒球大賽宣傳大使的陳鏞基也親臨現場。他分享職棒生涯的心路歷程，並鼓勵在場的社區棒球與校隊孩子們，無論面對低潮或挑戰，都要保持對棒球最純粹的初衷與穩健的心理素質；他也與去年全國社區棒球大賽各組冠軍隊伍合影，象徵棒球夢從社區基層發芽，最終綻放榮耀。

▲2025LLB次青少棒冠軍臺中中山國中。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

115年TLLB年度賽事計畫，TLLB表示，115年將持續推廣台灣基層棒球，規劃舉辦國內與國際共5項賽事：

中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽

3/21-3/28於營北舉辦。中華電信秉持企業ESG永續發展政策，自111年起冠名贊助威廉波特國手選拔賽，以實際行動支持台灣棒球發展。

TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽

4/3-4/6於台北進行，邁入第三年。冠軍隊伍將代表台灣參加2026 LLB U13亞洲盃棒球錦標賽。

萬士益冷氣盃全國青少棒錦標賽

4/11-4/18於台東縣舉辦，由長期投入公益活動的萬士益冷氣連續第二年冠名贊助。

2026 LLB U13亞洲盃棒球錦標賽

繼去年首度登台後，連續第二年在台灣舉辦，讓社區棒球小將有機會在主場穿上國家隊戰袍、挑戰更高舞台。比賽時間訂於6/21-6/28，在青年公園棒球場舉行。

全國社區棒球大賽

社區棒球年度最大盛事，預賽訂於7月週末、全國賽安排於8月週末。賽事致力於讓非校隊體系為主的社區球隊，也能有機會參與正式比賽，讓棒球運動扎根社區、從社區發芽。報名辦法預計4至5月公布。

▲餐會。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）