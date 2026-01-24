大谷也收過！山本由伸親曝私下興趣　親手做的備前燒成焦點

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇投手山本由伸24日出席由Nike Japan主辦的「WINNER’S MIND YOSHINOBU YAMAMOTO TALK SHOW」，活動於Nike原宿店登場；座談過程中，山本意外揭露自己生活中不可或缺的一項「必需品」，就是來自家鄉岡山縣備前市的傳統工藝備前燒，甚至還是親手製作的作品。

活動當天，山本由伸與擔任主持人的杉谷拳士展開輕鬆又節奏明快的對談，當話題聊到他的故鄉岡山縣備前市時，山本也主動替當地特產備前燒宣傳，並分享這項工藝在自己成長過程中的重要性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

山本表示：「朋友的爸爸就是備前燒的陶藝家，真的就是這麼貼近日常的存在，」他形容，備前燒對自己而言是一項一路陪伴成長、不可或缺的生活必需品。

更令人驚訝的是，山本也親口透露，自己不只是使用者，還會親自動手製作；他說：「休賽季的時候我也常常會去做備前燒，真的可以非常專心，而且也能成為作品，我平常就是用自己完成的茶碗來吃飯。」

事實上，山本的手藝早已有跡可循；去年3月大谷翔平曾在個人Instagram上公開一張照片，正是山本由伸所贈送的備前燒作品，也間接證實了他的製作水準。