海神單場慘輸42分主帥稱「連鎖反應」　賽後宣布洋將歐提茲離隊

▲海神歐提茲、朱永弘。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神歐提茲此戰結束後正式離隊。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神24日寫下2025-26賽季最慘烈一役，雖然開賽一度手握13分領先，但隨後遭特攻兇猛火力炮轟，最終以42分大幅差距敗北。賽後海神代理總教練朱永弘直言防守出問題，加上失誤過多，讓對手出現轉換快攻與大空檔，導致連鎖反應。另外，海神也宣布洋將歐提斯此戰打完後將正式離隊。

高雄全家海神職業籃球隊24日作客新北中信特攻先發變陣，由傷癒回歸的陳懷安擔任控球，搭配于煥亞、唐維傑、克力斯以及本週加盟的中鋒奧迪傑，一度取得13分領先，但後繼無力，加上全場出現24次失誤且外線失準，最終91比133落敗。

海神隊開賽三分球手感火燙，陳懷安、奧迪傑、于煥亞、胡瓏貿、歐提斯攜手貢獻單節6記三分球，取得領先，但後三節包含次節9次失誤在內共出現19次失誤，且未能延續外線火侯，種下敗因。

代理總教練朱永弘表示，此役防守問題居多，加上失誤過多，製造對方轉換與大空檔機會，導致連鎖反應，回去檢視哪些環節出錯。

奧迪傑海神隊處女秀有裡有外，開賽以弧頂三分球首開紀錄，次節連切帶投獨拿6分，全場繳29分、8籃板，另有兩記三分球。朱永弘表示，奧迪傑十分團結，並會主動發問，了解自己能對球隊有什麼貢獻。

歐提斯今日11分、5籃板，朱永弘也堤到，由於歐提斯在波多黎各另有賽事，此仗是他離台前最終役，他在攻守兩端貢獻球隊不少能量。

傷癒歸隊的陳懷安15分、5助攻、2抄截，「今天自己有幾球太猶豫，從傷兵回來看得出來大家盡可能想贏球，但過於急躁，如同朱哥所說，防守問題居多，回去再修正。」

▲海神歐提茲、朱永弘。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神單場狂輸42分，代理主帥朱永弘賽後稱「連鎖反應」。（圖／TPBL職籃提供）

快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」寫聯盟新高　42分狂勝海神

台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚正式退役

不敵地主新星法漢　戚又仁印尼羽球大師賽止步4強仍創生涯最佳

詹詠然宣布退役　親妹詹皓晴發聲：我們是最懂彼此的人

SGA轟47分白搭　雷霆爆冷輸球無緣破勇士單季73勝紀錄

「字母哥」心情好悶！　公鹿主場竟不敵6主力缺陣金塊

東區霸主活塞倒了！　遭火箭「死神」杜蘭特轟32分擊墜

湖人看上鵜鶘防守大鎖瓊斯　嘗試交易首輪射手柯奈特卻乏人問津

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

「豹達桃園」校園巡迴　雲豹一哥高錦瑋改當總教練與學童互動

