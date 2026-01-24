海神單場慘輸42分主帥稱「連鎖反應」　賽後宣布洋將歐提茲離隊

▲海神歐提茲此戰結束後正式離隊。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神24日寫下2025-26賽季最慘烈一役，雖然開賽一度手握13分領先，但隨後遭特攻兇猛火力炮轟，最終以42分大幅差距敗北。賽後海神代理總教練朱永弘直言防守出問題，加上失誤過多，讓對手出現轉換快攻與大空檔，導致連鎖反應。另外，海神也宣布洋將歐提斯此戰打完後將正式離隊。

高雄全家海神職業籃球隊24日作客新北中信特攻先發變陣，由傷癒回歸的陳懷安擔任控球，搭配于煥亞、唐維傑、克力斯以及本週加盟的中鋒奧迪傑，一度取得13分領先，但後繼無力，加上全場出現24次失誤且外線失準，最終91比133落敗。

海神隊開賽三分球手感火燙，陳懷安、奧迪傑、于煥亞、胡瓏貿、歐提斯攜手貢獻單節6記三分球，取得領先，但後三節包含次節9次失誤在內共出現19次失誤，且未能延續外線火侯，種下敗因。

代理總教練朱永弘表示，此役防守問題居多，加上失誤過多，製造對方轉換與大空檔機會，導致連鎖反應，回去檢視哪些環節出錯。

奧迪傑海神隊處女秀有裡有外，開賽以弧頂三分球首開紀錄，次節連切帶投獨拿6分，全場繳29分、8籃板，另有兩記三分球。朱永弘表示，奧迪傑十分團結，並會主動發問，了解自己能對球隊有什麼貢獻。

歐提斯今日11分、5籃板，朱永弘也堤到，由於歐提斯在波多黎各另有賽事，此仗是他離台前最終役，他在攻守兩端貢獻球隊不少能量。

傷癒歸隊的陳懷安15分、5助攻、2抄截，「今天自己有幾球太猶豫，從傷兵回來看得出來大家盡可能想贏球，但過於急躁，如同朱哥所說，防守問題居多，回去再修正。」

