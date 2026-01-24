運動雲

>

李丹妃首度前進特攻主場應援　對「大房東」曾文鼎最有印象

▲特攻Passion Sisters韓籍女神李丹妃，今日首度來到主場進行開球與應援。（圖／特攻提供）

▲特攻Passion Sisters韓籍女神李丹妃，今日首度來到主場進行開球與應援。（圖／特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

中信特攻24日在主場單場狂砍133分，以42分之差擊敗高雄全家海神，此戰專屬啦啦隊Passion Sisters也迎接韓籍成員李丹妃首度來到特攻主場進行應援，並擔任開球大來賓。李丹妃也透露，自己對於「大房東」曾文鼎印象最為深刻。

特攻本周迎來「新北DeaDea攏」主題周，Passion Sisters也派出多位人氣團員如短今、貴貴、夏蕾、少鹽等多位成員進行應援，另外包括金渡兒、李丹妃兩名韓籍成員也到場應援並帶來特別演出，其中頂著一頭金髮的李丹妃更是首度前進TPBL職籃賽場應援。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲特攻Passion Sisters韓籍女神李丹妃，今日首度來到主場進行開球與應援。（圖／特攻提供）

▲李丹妃進行開球投籃。（圖／特攻提供）

金丹妃今日也擔任開球大來賓，她在受訪時透露，自己對於特攻籃球隊比較不熟悉，但對於陣中球員曾文鼎最有印象，覺得他的球技很棒。

來台後都是為職棒賽場的中信兄弟應援，李丹妃表示，「台灣和南韓在啦啦隊的應援上，最大的不同是南韓都是在場內應援與大合唱，但在台灣則和觀眾有比較多的互動機會。」

▲特攻林韋翰、貝奇、阿巴西、曾文鼎。（圖／TPBL職籃提供）

▲李丹妃對於特攻「大房東」曾文鼎印象最為深刻。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 李丹妃特攻曾文鼎TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

海神單場慘輸42分主帥稱「連鎖反應」　賽後宣布洋將歐提茲離隊

海神單場慘輸42分主帥稱「連鎖反應」　賽後宣布洋將歐提茲離隊

快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」寫聯盟新高　42分狂勝海神

快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」寫聯盟新高　42分狂勝海神

台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚正式退役

台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚正式退役

不敵地主新星法漢　戚又仁印尼羽球大師賽止步4強仍創生涯最佳

不敵地主新星法漢　戚又仁印尼羽球大師賽止步4強仍創生涯最佳

詹詠然宣布退役　親妹詹皓晴發聲：我們是最懂彼此的人

詹詠然宣布退役　親妹詹皓晴發聲：我們是最懂彼此的人

SGA轟47分白搭　雷霆爆冷輸球無緣破勇士單季73勝紀錄

SGA轟47分白搭　雷霆爆冷輸球無緣破勇士單季73勝紀錄

「字母哥」心情好悶！　公鹿主場竟不敵6主力缺陣金塊

「字母哥」心情好悶！　公鹿主場竟不敵6主力缺陣金塊

東區霸主活塞倒了！　遭火箭「死神」杜蘭特轟32分擊墜

東區霸主活塞倒了！　遭火箭「死神」杜蘭特轟32分擊墜

湖人看上鵜鶘防守大鎖瓊斯　嘗試交易首輪射手柯奈特卻乏人問津

湖人看上鵜鶘防守大鎖瓊斯　嘗試交易首輪射手柯奈特卻乏人問津

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

【闖紅燈變路障】三寶瞬間停路中！ 2年輕女騎士猛撞重摔破相

熱門新聞

台灣棒球實力強！韓國王牌左投接班人喊話：經典賽最想對決台、日

不只是啦啦隊女神！小珍奶發新歌告白粉絲　年底目標曝

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

不只是說再見！40歲瓦林卡澳網最終章　全場起立致敬瑞士傳奇

優雅禮服亮相！　小珍奶生日會首唱新歌〈有你真好〉　

攻城獅主場湧入5897人　高國豪轟22分率隊本季新高6連勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1韓國左投接班人喊話：經典賽最想對決台日

2小珍奶發新歌告白粉絲

3山本由伸坦言在隊內出現「劣等感」

440歲瓦林卡澳網最終章

5小珍奶生日會首唱新歌〈有你真好〉　

最新新聞

1猴子鳥糞亂入印度賽　林俊易隔絕風險有絕招

2李丹妃首度特攻應援　對曾文鼎印象深

3小珍奶發新歌告白粉絲

4高國豪轟22分　攻城獅奪新高6連勝

5小珍奶生日會首唱新歌〈有你真好〉　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

徐若熙、王維中離隊衝擊？葉總點名潛力股：年輕投手機會來了

SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ

【闖紅燈變路障】三寶瞬間停路中！ 2年輕女騎士猛撞重摔破相

【老闆：這男人可以嫁】誤認咖啡450元！男子衝回店補錢　結局太可愛了

【技術不夠會崩潰】超窄通道畫雙白線就算了 棒棒糖還插天花板？

霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366