李丹妃首度前進特攻主場應援　對「大房東」曾文鼎最有印象

▲特攻Passion Sisters韓籍女神李丹妃，今日首度來到主場進行開球與應援。（圖／特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

中信特攻24日在主場單場狂砍133分，以42分之差擊敗高雄全家海神，此戰專屬啦啦隊Passion Sisters也迎接韓籍成員李丹妃首度來到特攻主場進行應援，並擔任開球大來賓。李丹妃也透露，自己對於「大房東」曾文鼎印象最為深刻。

特攻本周迎來「新北DeaDea攏」主題周，Passion Sisters也派出多位人氣團員如短今、貴貴、夏蕾、少鹽等多位成員進行應援，另外包括金渡兒、李丹妃兩名韓籍成員也到場應援並帶來特別演出，其中頂著一頭金髮的李丹妃更是首度前進TPBL職籃賽場應援。

▲李丹妃進行開球投籃。（圖／特攻提供）

金丹妃今日也擔任開球大來賓，她在受訪時透露，自己對於特攻籃球隊比較不熟悉，但對於陣中球員曾文鼎最有印象，覺得他的球技很棒。

來台後都是為職棒賽場的中信兄弟應援，李丹妃表示，「台灣和南韓在啦啦隊的應援上，最大的不同是南韓都是在場內應援與大合唱，但在台灣則和觀眾有比較多的互動機會。」

▲李丹妃對於特攻「大房東」曾文鼎印象最為深刻。（圖／TPBL職籃提供）