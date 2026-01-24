攻城獅主場湧入5897人　高國豪轟22分率隊本季新高6連勝

▲攻城獅高國豪飆出22分，讓球隊拿下本季新高6連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅24日在主場迎戰福爾摩沙夢想家，風城主場湧入本季新高5897位球迷入場觀戰，此戰風城軍團在高國豪砍下22分，德魯也拿下23分、8籃板，最終攻城獅以95比91驚險擊敗夢想家，也拿下賽季新高6連勝。

此戰攻城獅重返主場出賽，賽前特別請來「舞棍阿伯」葉復台開唱炒熱氣氛，現場也湧入5897位球迷觀戰。面對強敵夢想家，攻城獅開賽打出氣勢，不過兩隊戰況呈現拉鋸，半場打完形成47比47局面。

下半場開打後，雙方陣營持續拉鋸局面，林俊吉關鍵切入讓夢想家在最後關頭又追到僅兩分落後。隨後攻城獅曾柏喻關鍵兩罰俱中，不過夢想家班提爾又投進高難度三分球，不過最後攻城獅仍是罰球建功，以4分之差贏球收下6連勝。

此戰攻城獅德魯拿下23分、8籃板，高國豪拿下22分，其中有14分都是末節拿下，帕塞獅16分，提傑13分、10籃板。

飲恨輸球的夢想家方面，林俊吉拿下20分、7助攻，馬建豪19分、4籃板、2抄截，班提爾16分、13籃板。

值得一提的是，此戰兩隊合計出現多達53次犯規，共站上罰球線69次，賽後夢想家總教練簡浩直言，「尺度吧！對方一假倒就吹，我沒辦法接受，我已經快受不了！抓不到裁判在吹什麼，我們也不知道怎麼和球員溝通應該怎麼防守，因為我們也抓不到尺度，我認為這是聯盟要進步的地方。」

▲夢想家總教練簡浩賽後對於裁判尺度表達不滿。（圖／TPBL職籃提供）