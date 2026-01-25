NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

記者杜奕君／綜合報導

鳳凰城太陽24日作客交手亞特蘭大老鷹，太陽最終不僅以103比110敗北，且此戰還接連折損兩位主力得分戰將布克（Devin Booker）與格林（Jalen Green）。其中身為球隊一哥的「奪命書生」布克，更是在手感火燙，此戰上場不到29分鐘就狂轟31分情況下，因為「沒看路」，導致踩到對手造成右腳踝大扭的離奇受傷方式退場，讓太陽戰力面臨危機。

太陽今日遠征踢館老鷹主場，在前3節靠著當家球星布克狂轟31分帶領下，一路取得7分領先優勢。

但距離第3節結束剩下5.4秒時，正當雙方球員因為暫停，準備回到所屬球員休息區時，當下正在退防的布克，卻沒看到老鷹長人奧康古（Onyeka Okongwu）已經停下腳步，幾乎呈現靜止不動狀態，也讓正在行徑間的布克，直接踩到奧康古，造成右腳踝大扭，當場痛苦倒地不起。

隨後布克更是一度無法自行起身，最終在隊友、球團人員攙扶下，才得以起身退場治療，且此戰並未回歸。在意外少了當家主力球星情況下，太陽全隊末節打來荒腔走板，單節僅拿12分，最終也遭老鷹逆轉奪勝。

布克先前才受到左腳踝傷勢困擾，如今又因為如此離奇的方式扭傷右腳踝，而更加禍不單行的是，太陽另一名主力砍將格林在本季因為右大腿傷勢缺席33場比賽，傷癒歸隊僅第2場情況下，同樣在這場比賽僅替補出賽4分14秒，又因為腿部緊繃不適提前退場。

對於太陽來說，少了本季長期缺陣的格林，或許團隊戰力還能撐著，但少了本季場均可轟下25.4分、4籃板、6.2助攻的一哥格林，戰力必定出現極大缺口。

太陽目前以戰績27勝18敗，排名西區第6位，稍有不慎就可能掉出前6名的季後賽安全名單行列。

▲太陽王牌球星布克因為在場上「沒看路」導致離奇受傷退場。（圖／達志影像／美聯社）