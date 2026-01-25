運動雲

>

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

記者杜奕君／綜合報導

鳳凰城太陽24日作客交手亞特蘭大老鷹，太陽最終不僅以103比110敗北，且此戰還接連折損兩位主力得分戰將布克（Devin Booker）與格林（Jalen Green）。其中身為球隊一哥的「奪命書生」布克，更是在手感火燙，此戰上場不到29分鐘就狂轟31分情況下，因為「沒看路」，導致踩到對手造成右腳踝大扭的離奇受傷方式退場，讓太陽戰力面臨危機。

太陽今日遠征踢館老鷹主場，在前3節靠著當家球星布克狂轟31分帶領下，一路取得7分領先優勢。

但距離第3節結束剩下5.4秒時，正當雙方球員因為暫停，準備回到所屬球員休息區時，當下正在退防的布克，卻沒看到老鷹長人奧康古（Onyeka Okongwu）已經停下腳步，幾乎呈現靜止不動狀態，也讓正在行徑間的布克，直接踩到奧康古，造成右腳踝大扭，當場痛苦倒地不起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後布克更是一度無法自行起身，最終在隊友、球團人員攙扶下，才得以起身退場治療，且此戰並未回歸。在意外少了當家主力球星情況下，太陽全隊末節打來荒腔走板，單節僅拿12分，最終也遭老鷹逆轉奪勝。

布克先前才受到左腳踝傷勢困擾，如今又因為如此離奇的方式扭傷右腳踝，而更加禍不單行的是，太陽另一名主力砍將格林在本季因為右大腿傷勢缺席33場比賽，傷癒歸隊僅第2場情況下，同樣在這場比賽僅替補出賽4分14秒，又因為腿部緊繃不適提前退場。

對於太陽來說，少了本季長期缺陣的格林，或許團隊戰力還能撐著，但少了本季場均可轟下25.4分、4籃板、6.2助攻的一哥格林，戰力必定出現極大缺口。

太陽目前以戰績27勝18敗，排名西區第6位，稍有不慎就可能掉出前6名的季後賽安全名單行列。

▲太陽王牌球星布克因為在場上「沒看路」導致離奇受傷退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽王牌球星布克因為在場上「沒看路」導致離奇受傷退場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA太陽布克老鷹扭傷Devin Booker

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

攻城獅主場湧入5897人　高國豪轟22分率隊本季新高6連勝

攻城獅主場湧入5897人　高國豪轟22分率隊本季新高6連勝

單場6罰0中逼出曾祥均驚天爆扣　勇士狂勝讓獵鷹吞兩大悲慘紀錄

單場6罰0中逼出曾祥均驚天爆扣　勇士狂勝讓獵鷹吞兩大悲慘紀錄

快訊／網壇史上第一人！　喬科維奇大滿貫生涯400勝到手

快訊／網壇史上第一人！　喬科維奇大滿貫生涯400勝到手

海神單場慘輸42分主帥稱「連鎖反應」　賽後宣布洋將歐提茲離隊

海神單場慘輸42分主帥稱「連鎖反應」　賽後宣布洋將歐提茲離隊

快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」寫聯盟新高　42分狂勝海神

快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」寫聯盟新高　42分狂勝海神

台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚正式退役

台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚正式退役

不敵地主新星法漢　戚又仁印尼羽球大師賽止步4強仍創生涯最佳

不敵地主新星法漢　戚又仁印尼羽球大師賽止步4強仍創生涯最佳

詹詠然宣布退役　親妹詹皓晴發聲：我們是最懂彼此的人

詹詠然宣布退役　親妹詹皓晴發聲：我們是最懂彼此的人

SGA轟47分白搭　雷霆爆冷輸球無緣破勇士單季73勝紀錄

SGA轟47分白搭　雷霆爆冷輸球無緣破勇士單季73勝紀錄

「字母哥」心情好悶！　公鹿主場竟不敵6主力缺陣金塊

「字母哥」心情好悶！　公鹿主場竟不敵6主力缺陣金塊

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！

熱門新聞

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

不只是啦啦隊女神！小珍奶發新歌告白粉絲　年底目標曝

台灣棒球實力強！韓國王牌左投接班人喊話：經典賽最想對決台、日

不只是說再見！40歲瓦林卡澳網最終章　全場起立致敬瑞士傳奇

攻城獅主場湧入5897人　高國豪轟22分率隊本季新高6連勝

優雅禮服亮相！　小珍奶生日會首唱新歌〈有你真好〉　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸坦言在隊內出現「劣等感」

2小珍奶發新歌告白粉絲

3韓國左投接班人喊話：經典賽最想對決台日

440歲瓦林卡澳網最終章

5高國豪轟22分　攻城獅奪新高6連勝

最新新聞

1離奇！　太陽布克「沒看路」大扭傷退

2李丹妃首度特攻應援　對曾文鼎印象深

3小珍奶發新歌告白粉絲

4高國豪轟22分　攻城獅奪新高6連勝

5小珍奶生日會首唱新歌〈有你真好〉　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

徐若熙、王維中離隊衝擊？葉總點名潛力股：年輕投手機會來了

SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ

【闖紅燈變路障】三寶瞬間停路中！ 2年輕女騎士猛撞重摔破相

【老闆：這男人可以嫁】誤認咖啡450元！男子衝回店補錢　結局太可愛了

【技術不夠會崩潰】超窄通道畫雙白線就算了 棒棒糖還插天花板？

霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366