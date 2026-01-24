單場6罰0中逼出曾祥均驚天爆扣　勇士狂勝讓獵鷹吞兩大悲慘紀錄

運動雲

▲勇士曾祥均、林志傑、古德溫、莫巴耶、阿庫斯。（圖／PLG職籃提供）

▲勇士曾祥均此戰有精彩快攻爆扣演出。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

本周二才在台南台鋼獵鷹主場遭到末節逆轉吞敗，台北富邦勇士24日回到和平籃球館主場，靠著古德溫、莫巴耶兩人攜手飆分，加上「野獸」林志傑第3節連飆3顆三分球帶起氣勢，勇士末節一度手握23分大幅領先，末節此戰「6罰0中」的勇士曾祥均更是上演單臂爆扣，讓全場球迷沸騰，最終勇士80比62大勝，獵鷹第3節僅拿10分、單場62分，都創下本季聯盟新低紀錄。

賽前5勝5敗的獵鷹，目前排名例行賽第2位，至於勇士則是3勝6敗排名例行賽第3位。勇士今日「開箱」新洋將，身高211公分的阿庫斯迎接台籃首秀。

首節作客的獵鷹靠著翟蒙單節獨拿10分，取得21比16領先，但次節勇士迅速回應，在莫巴耶單節獨拿13分帶動下，勇士單節打出29比19攻勢，半場打完以45比40逆轉超前。

勇士下半場開打後，精神領袖「野獸」林志傑連續投進3顆三分球，幫助勇士以56比42拉開雙位數領先，隨後更是取得20分大幅超前。獵鷹單節僅拿10分，也寫下本季聯盟新低紀錄。

末節勇士更是氣勢大振，領先幅度持續擴大，此戰6罰全數落空的曾祥均，更在一次快攻上演單臂爆扣一吐怨氣，最終勇士在古德溫27分、13籃板、5助攻，莫巴耶21分，有爆扣演出的曾祥均則是6分、11籃板，新洋將則是6分、6籃板，幫助勇士以18分之差贏球。

慘敗的獵鷹方面，翟蒙拿下20分、14籃板最佳，种義仁10分、8籃板、3助攻。此戰獵鷹第3節僅拿10分、全場62分，都寫下PLG職籃本季單隊新低紀錄。獵鷹輸球後戰績5勝6敗，勝率再度跌破5成，至於勇士則是4勝6敗。

▲勇士曾祥均、林志傑、古德溫、莫巴耶、阿庫斯。（圖／PLG職籃提供）

▲勇士古德溫轟下27分、13籃板、5助攻率隊大勝獵鷹。（圖／PLG職籃提供）

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」寫聯盟新高　42分狂勝海神

台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚正式退役

台灣棒球實力強！韓國王牌左投接班人喊話：經典賽最想對決台、日

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

快訊／網壇史上第一人！　喬科維奇大滿貫生涯400勝到手

