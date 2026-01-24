大滿貫400勝史上第一人　喬科維奇：「他們想拿走一切不容易」

▲塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

前世界球王、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）持續在澳洲網球公開賽刷新歷史；10度稱霸墨爾本的喬帥24日傍晚於男單第3輪，以6比3、6比4、7比6（4）擊敗荷蘭選手范德尚舒普（Botic van de Zandschulp），化解盤末點後順利晉級16強。

此役耗時2小時44分鐘，喬科維奇雖然歷經考驗，仍展現頂級抗壓能力，最終如願闖進澳網第4輪；這場勝利同時是他生涯第400場大滿貫勝利，成為公開年代史上第一人，另外這也是喬科維奇在澳網拿下的第102勝，追平費德勒（Roger Federer）所保持的賽史紀錄。

談到目前的身體狀況，喬科維奇賽後表示：「這次賽事的開局非常不錯，但我不會讓自己太早得意忘形；我去年學到了一個教訓，在一些大滿貫比賽中，我太早對自己期待過高了，現在我只是試著和這些年輕選手一較高下，證明他們想拿走一切並不容易，我還在，我還撐得住。」

目前在世界排名第4的喬科維奇，下一輪將對上捷克新星門西克（Jakub Mensik）或美國小將奎因（Ethan Quinn）；至今在墨爾本尚未失掉任何一盤的他，只要再拿下兩勝，就有機會在準決賽迎戰尋求澳網3連霸的辛納（Jannik Sinner），後者稍早也克服抽筋狀況，同樣晉級16強。

喬科維奇也點名現今男子網壇的兩大指標人物，他說：「很明顯，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）和辛納是目前世界上最好的兩位球員；他們現在的比賽水準確實高出我們其他人一截，但只要你走上球場、比賽開始進行，你永遠都有機會，尤其是在這座在我職業生涯中帶給我最多成就的球場上。」

由於去年曾在印地安泉賽敗給范德尚舒普，喬科維奇賽前就清楚必須迅速進入狀態，而他也確實做到了；根據Infosys Stats數據，喬科維奇首盤轟出12記致勝球，僅出現7次非受迫性失誤，並成功化解唯一一次破發危機。

比賽第2盤，范德尚舒普在0比3落後後因右肩不適申請醫療暫停，隨後他短暫把握住喬科維奇一次罕見的專注力下滑；不過，身為大會第4種子的喬科維奇很快重新掌控戰局；第3盤第3局時，他卻意外滑倒，隨後也申請醫療暫停處理狀況。

儘管在接下來的發球局遭到破發，喬科維奇仍展現強大韌性，在5比6落後時連續化解兩個盤末點，最終成功關門，也將自己在對戰紀錄中，對范德尚舒普的成績提升至2勝1負。